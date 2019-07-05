ООН обвиняет власти Венесуэлы в тысячах внесудебных расправ

Спецотряд полиции Венесуэлы причастен к гибели почти 7000 человек при спецоперациях, утверждает комиссар ООН Мишель Бачелет. Она призвала к независимому расследованию и освобождению политзаключенных.
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За последние полтора года в Венесуэле почти 7 тысяч человек погибли в результате внесудебных расправ, совершенных силами безопасности в ходе спецопераций. Такие сведения содержатся в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, официально представленном в пятницу, 5 июля в Женеве. В частности, в 2018 году венесуэльские власти зарегистрировали 5287 убийств якобы за "сопротивление властям", отмечается в документе. По официальным данным, с января по середину мая текущего года при аналогичных обстоятельствах погибли еще 1569 человек.

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В течение последних 10 лет власти южноамериканской страны используют стратегию, "нацеленную на нейтрализацию, подавление и криминализацию политических оппонентов и людей, критикующих правительство", подчеркивают составители доклада. ООН призвала расформировать отряд полиции специального назначения, появившийся в 2017 году, и провести независимое и беспристрастное расследование казней.

В свою очередь, венесуэльские власти обвинили составителей доклада в "многочисленных неточностях, ошибках" и "ложных утверждениях". По данным официального Каракаса, прокуратуре страны известно о 292 подобных эпизодах, которые произошли с 2017 по 2019 годы. При этом 388 представителям спецотряда полиции были предъявлены обвинения в убийствах, жестоком обращении или домашнем насилии.

Сотни человек лишены свободы без достаточных оснований

В докладе ООН также отмечается значительное число находящихся в заключении. В частности, на конец мая 793 человека были лишены свободы без достаточных оснований, говорится в документе. Комиссар ООН приветствовала недавнее освобождение 62 политических заключенных, однако призвала власти Венесуэлы выпустить остальных находящихся в заключении за мирное выражение своих основных прав.

Доклад охватывает период с января 2018 года по май 2019 года. В его основу легли 558 интервью с пострадавшими от нарушений прав человека.

Хуан Гуайдо против Николаса Мадуро

Венесуэла находится в глубоком политическом и социальном кризисе уже несколько месяцев. После вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок в январе 2019 года в стране возобновились активные политические протесты. Председатель парламента южноамериканской страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Легитимность его лидерства признали более 50 государств мира, в том числе Германия. В свою очередь, Мадуро пользуется поддержкой армии и силовых структур, ему также помогают Куба и Россия.

Deutsche Welle
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