Несвоевременная выплата взносов в бюджет Организации Объединенных Наций может привести к невозможности оплаты труда ее сотрудников. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник, 8 октября, предупредил о крупнейшем дефиците бюджета организации за десятилетие, который будет достигнут уже в этом месяце. "Мы рискуем войти в ноябрь без денег на зарплаты", - подчеркнул он.

Бюджет организации на 2019 год составляет около 3,3 млрд долларов (в пересчете - 3 млрд евро). По данным ООН, 129 государств-членов уже внесли требуемые платежи на общую сумму почти в 2 млрд долларов.

Крупнейшим плательщиком являются США, на долю которых приходится 22 процента бюджета организации. При этом Вашингтон задолжал около 380 млн долларов за бюджеты прошлых лет и до сих пор не заплатил 670 млн за текущий год. Президент Дональд Трамп критикует сложившуюся ситуацию, называя взнос чрезмерно высоким, и призывает к реформе.

Отдельный бюджет для миротворческих миссий

Бюджет на миротворческие миссии ООН формируется отдельно и на текущий фискальный год составляет 6,7 млрд долларов, а на следующий - 6,5 млрд. На Соединенные Штаты приходится 28 процентов этой суммы, однако Вашингтон хочет платить лишь 25 процентов. При этом американская сторона еще не закрыла долг в 2,4 млрд долларов.