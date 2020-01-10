ООН может приостановить помощь Сирии

Миссии ООН по трансграничной гуманитарной помощи Сирии грозит замораживание, если члены Совета безопасности не смогут прийти к компромиссному решению до истечения действующего соглашения вечером в пятницу, 10 января. Переговоры об условиях продления полномочий миссии не прекращаются с 20 декабря 2019 года, когда на заседании Совбеза ООНyui-link Россия и Китай наложили вето на проект соответствующей резолюции.

Если резолюция о продлении трансграничной миссии не будет принята, "ООН и нашим гуманитарным партнерам станет намного тяжелее достичь миллионов сирийцев, которым необходим доступ к спасительной для их жизни помощи", предупредил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По оценкам ООН, помощь требуется примерно 3 млн человек.

Действующая резолюция Совбеза ООН, принятая в 2014 году, позволяет колоннам с гуманитарной помощью пересекать четыре пограничных пункта Сирии со стороны Турции, Ирака и Иордании без согласия сирийских властей. Так международные организации могли доставлять гуманитарную помощь в регионы, контролируемые повстанцами.

Проект новой резолюции разработали Германия, Бельгия и Кувейт. Документ предлагал сохранить три из четырех пунктов пропуска, неподконтрольных официальному Дамаску. Кроме того, предлагалось продлить механизм трансграничной гуманитарной помощи еще на один год. За проект проголосовали все члены Совбеза ООН, кроме России и Китая. В свою очередь российско-китайский проект также не получил необходимой поддержки.

Объясняя позицию Москвы, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сирийский президент Башар Асад вернул контроль над большей частью страны, а значит, резолюция трансграничной гуманитарной помощи "устарела". Госсекретарь США Майкл Помпео резко раскритиковал позицию России и Китая, назвав их вето "постыдным".