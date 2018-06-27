ООН: мир охватывает опиоидная эпидемия

В ежегодном докладе отмечается, что опиаты становятся причиной смерти в более чем трех четвертях всех случаев летальных исходов в результате употребления наркотических средств в мире. Производство опиума достигло рекордного уровня, а масштабы злоупотребления опиодными препаратами вызывают особую тревогу, отмечают в ООН.

Эти препараты изготавливаются либо из природного опиумного мака, либо из синтетических веществ, оказывающих схожее воздействие. К ним относятся такие наркотические средства как героин и кодеин.

"СМИ в основном пишут об опиоидном кризисе в США, но на самом деле во всем мире разворачивается гораздо более сложная эпидемия", — говорит Анджела Ме, сотрудник Управления ООН по борьбе с наркоманией и преступностью (УНП ООН).

1. Производство растет

Авторы исследования ООН считают, что растущие объемы поставок более дешевых и доступных опиатов становятся причиной роста потребления в тех регионах мира, где они несколько лет назад были относительно редким явлением.

Мировое производство опиумного мака возросло на 65% с 2016 по 2017 годы и составило 10,5 тысяч тонн. В ООН считают, что это самый большой показатель с начала 2000-х годов.

Около 9 тысяч тонн поступают из Афганистана, который остается крупнейшим производителем опиатов в мире. Бирма, Мексика и Лаос также входят в число поставщиков опиума.

Площадь, отводимая в мире под выращивание опиумного мака, возросла более чем на треть с 2016 по 2017 годы и достигает 4180 квадратных километров.

2. Число смертей возросло

Конопля остается самым употребляемым наркосодержащим средством в мире, но при этом опиаты несут наибольшую угрозу для жизни.

В 2015 году около 168 тысяч человек погибли в результате злоупотребления наркотиками, а в 76% этих смертей были повинны опиаты.

По словам Анджелы Ме, причиной такого роста смертности от наркотиков стали медицинские опиодные препараты, которые производятся легально, а также доступность дешевого героина и появление на рынке целого ряда новых синтетических опиатов, например, фентанила.

В США смертность от употребления синтетических опиатов вдвое превышает смертность от огнестрельного оружия и дорожно-транспортных происшествий. За период с 2012 по 2016 годы она возросла в 10 раз среди мужчин и в 5 раз среди женщин.

3. Разнообразный рынок

Число случаев конфискаций партий опиоидных препаратов возросло почти на 50% между 2015 и 2016 годами, говорится в докладе УНП ООН. Объем конфискованного героина составил рекордные 91 тонну, а число конфискаций опиума и морфина также побило все рекорды.

Многие опиаты везутся контрабандой в Европу из Афганистана через Турцию, Иран и Балканы.

Приведенный выше график демонстрирует явный рост числа конфискаций лекарственных опиодных препаратов в 2014 году, когда Национальная лаборатория судебной экспертизы США впервые обнаружила ряд веществ, содержавших сильнейший опиат фентанил.

В 2016 году почти 90% всех опиодных лекарственных средств, конфискованных в мире, приходились на страны северной, центральной и западной Африки.

"Не существует точной зависимости между масштабами потребления и числом конфискаций, однако ясно, что существует невероятно быстро растущий нелегальный рынок", — отмечает Анджела Ме.

4. Появление трамадола

Особую тревогу вызывает распространение трамадола, который спровоцировал эпидемию наркозависимости в некоторых регионах Африки, говорится в докладе ООН.

Этот лекарственный препарат, относящийся к классу синтетических опиатов, используется как сильное болеутоляющее средство. Он поступает на нелегальные рынки в странах Африки и часто контрабандным путем поставляется в страны Ближнего Востока.

Существует также все более острая проблема синтетических опиатов, которые специально производятся для продажи на черном рынке и которые считаются более опасными, так как их производство никем не контролируется, говорится в докладе.

"Хотя опиоиды в целом используются как болеутоляющие средства, трамадол обладает также стимулирующим воздействием, и поэтому особенно востребован среди наркопотребителей, — замечает Анджела Ме. — Кроме того, это дешевый препарат".

В большинстве случаев трамадол поступает на черные рынки мира из подпольных лабораторий в Азии, в основном в Индии и Китае.

5. Десятки миллионов наркопотребителей

Во всем мире число людей, употребляющих опиаты, составило в 2016 году 34,3 млн человек. На первом месте остается конопля, которую потребляют 192 млн человек.

Эти 34 миллиона принимают опиаты или опиоидные препараты в немедицинских целях не менее раза в год. Это составляет 0,7% мирового населения в возрасте от 15 до 64 лет.

Более половины всех потребителей опиатов приходится на страны Азии (58%), Европы (17%), но наиболее высокое число потребителей — в странах Ближнего и Среднего Востока, и юго-восточной Азии. Быстрее всего число потребителей героина за последнее десятилетие росло в Африке.

6. Методы лечения

Больше всего людей, которые лечатся от наркозависимости, в странах Африки, Америки и Океании, пытаются перестать употреблять коноплю, хотя в Северной и Латинской Америке все больше людей обращаются к врачам в связи с зависимостью от кокаина.

Однако в Азии и Европе статистика иная — там основным источником тревоги среди пациентов являются опиаты, которые намного опережают по распространенности все другие наркотические средства.

Это особенно остро ощущается в восточной и юго-восточной Европе, где, как отмечается в докладе УНП ООН, двое из трех людей, проходящих курс лечения от наркозависимости, употребляли опиаты.

Что такое опиаты?

Опиаты являются веществами, получаемыми из опиумного мака, или их синтетическими аналогами

В их число входят такие наркотические средства как героин, синтетические средства типа фентанила, болеутоляющие средства типа оксикодона, гидрокодона, кодеина или морфина

Все опиаты действуют на рецепторы в нервных клетках мозга

Лекарственные опиоидные средства обычно используются как болеутоляющие лекарства под врачебным наблюдением и поэтому сравнительно безопасны

Регулярное употребление опиатов может вызвать привыкание и превратиться в лекарственную зависимость

Все опиаты относятся к категории опиоидов; опиаты являются подклассом семейства опиоидов, включающего те алкалоиды, которые получаются непосредственно из опиумного мака (опиум, героин, морфин); опиоиды являются более общим термином, который охватывает как опиаты, так и их синтетические аналоги или фармакологические опиоиды.

Источники: ВОЗ, Национальный институт США по наркомании