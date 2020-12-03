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Комиссия Организации объединенных наций (ООН) по наркотическим средствам исключила медицинскую марихуану и ее производные из числа наиболее опасных наркотиков в мире. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на New York Times.
Kanapių produktai
Kanapių produktai
© Organizacijos archyvas

Решение принималось по итогам голосования государств-членов на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, сделанных в январе 2019 года.

Сообщается, что за решение исключить медицинскую марихуану из списка опасных наркотиков проголосовали 27 стран, в том числе США и государства ЕС, против высказались 25, включая Россию и Китай, а одна страна — Украина — воздержалась от голосования.

Ожидается, что решение ООН благотворно скажется на исследованиях и применении каннабиса в медицинских целях. Эксперты полагают, что оно не окажет быстрого влияния на ослабление международного контроля, поскольку марихуану оставили в Списке I Единой конвенции о наркотических средствах, а значит, она по-прежнему подлежит всем мерам контроля, применяемым к наркотикам.

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