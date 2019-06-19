Ранее Совет по правам человека ООН сообщал, что Аньес Каламар по итогам поездки в Турцию пришла к выводу, что саудовский журналист Джамаль Хашогги стал жертвой жестокого и предумышленного убийства, совершённого официальными лицами Саудовской Аравии.

Останки Хашогги не были обнаружены, но Каламар заявила, что ей и возглавляемой ею группе экспертов удалось получить доступ к части звукозаписей, сделанных в помещении консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в момент убийства и переданных турецким разведывательным службам.

"Доказательства, собранные во время моей миссии в Турцию, свидетельствуют о том, что Хашогги стал жертвой жестокого и преднамеренного убийства, спланированного и совершённого должностными лицами Саудовской Аравии. Убийство Хашогги и невероятная жестокость, с которой оно было совершено, - трагедия для его родных. Но случившееся также привело к серьёзным последствиям на международном уровне, которые требуют немедленного вмешательства со стороны международного сообщества, включая ООН", - заявила Аньес Каламар.

ЦРУ и ряд других западных разведывательных служб считают, что саудовский наследный принц Мухаммед бин Салман лично распорядился о проведении операции по ликвидации Хашогги, который неоднократно подвергал его критике в своих публикациях.

Власти Саудовской Аравии отвергают эти подозрения.

Убийство Хашогги, совершенное 2 октября 2018 года, вызвало возмущение в мире и бросило тень на репутацию наследного принца, который до того считался сторонником прогрессивных реформ.

Каламар осудила отсутствие прозрачности в тайном расследовании, проведенном саудовскими властями в отношении 11 подозреваемых по этому делу.

Она призвала саудовские власти опубликовать информацию об этих подозреваемых, о выдвинутых против них обвинениях и о судьбе еще 10 человек, арестованных по этому делу.

Американская администрация ранее заявила, что оказывает давление на Саудовскую Аравию с целью завершения расследования обстоятельств убийства Хашогги.

Вашингтон добивается завершения этого расследования до истечения года со дня убийства, заявил представитель Белого дома на прошлой неделе.

Аньес Каламар собирается представить доклад 26 июня в своем выступлении на заседании Совета по правам человека ООН, в который входят 47 стран-членов ООН, включая Саудовскую Аравию.