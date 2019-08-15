"По оценкам, в рамках которых не учитывались случаи разрешенной детской работы, по всему миру принудительному труду подвергаются 152 млн детей (64 млн девочек и 88 млн мальчиков) - то есть почти каждый десятый ребенок", - говорится в докладе всемирной организации, на который ссылается ТАСС. При этом в наименее развитых странах "примерно каждый четвертый ребенок (в возрасте от 5 до 17 лет) занимается трудом, который считается вредным для здоровья и развития".

"По всему миру детским трудом занимаются преимущественно дети в возрасте от 5 до 11 лет: по оценкам, к этой возрастной группе относится почти половина или 48% всех детей, занимающихся детским трудом", - уточняет спецдокладчик.

В исследовании отмечается, что проблема детского труда наиболее характерна для стран с низким уровнем дохода, однако она затрагивает и другие страны. "Согласно оценкам на 2016 год, Африка превзошла Азиатско-Тихоокеанский регион и стала регионом с самыми высокими показателями детского труда", - информируют в ООН.

К формам эксплуатации исследователи относят в том числе использование детей для торговли наркотиками, а также принудительные ранние браки. "Эксплуататоры, использующие детей для незаконного оборота наркотиков, применяют такие методы, как психологическое давление, насилие и угрозы насилия в отношении жертв и их семей, с тем чтобы принудить детей к участию в незаконном обороте наркотиков, - говорится в докладе. - Кроме того, дети становятся зависимыми от эксплуататоров в связи с наркотической зависимостью: чтобы создать эту зависимость, торговцы наркотиками накачивают наркотиками детей, которых они завербовали или хотят завербовать, без их согласия".

Специальный докладчик обращает внимание на тесную связь между понятиями детского брака, эксплуатации и рабства и отмечает, что "для детского брака характерен подневольный труд в домашнем хозяйстве, в то время как подневольный брак зачастую ведет к сексуальному рабству".

"По оценкам, в принудительном браке состоят 5 679 000 детей, - информирует Бхоола. - Самый высокий показатель демонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион, за которым следует Африка".

Детское рабство "усугубляет и закрепляет порочный круг нищеты, слабого здоровья, неграмотности и беспомощности, негативно сказывается на правах ребенка и препятствует достижению целей в области устойчивого развития в целом", констатируют в ООН. Там полагают, что для решения этой проблемы "необходимо применять целостные подходы, учитывающие широкий спектр факторов и направленные как на детей, так и на семьи и общины".