В среду, 13 сентября, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступит с программным обращением "О положении в союзе" (State of the Union). За речью можно следить в режиме онлайн в том числе и на портале DELFI. Начало - в 10:00.
Jean-Claude Juncker
© AFP/Scanpix

Выступление Юнкера откроет новый политический сезон в ЕС. Предполагается, что президент ЕК не только подведет итоги последних месяцев в европейской политике (победа Эммануэля Макрона на выборах во Франции, поражение популиста Герта Вилдерса в Голландии), но и представит позицию по поводу будущего единой Европы.

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