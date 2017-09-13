Выступление Юнкера откроет новый политический сезон в ЕС. Предполагается, что президент ЕК не только подведет итоги последних месяцев в европейской политике (победа Эммануэля Макрона на выборах во Франции, поражение популиста Герта Вилдерса в Голландии), но и представит позицию по поводу будущего единой Европы.
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