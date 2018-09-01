Об этом говорится в стенограммах бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, опубликованных на сайте Библиотеки бывшего президента США, сообщает "Радио Свобода".
Во время Кремлевского обеда 21 апреля 1996 года, когда Клинтон посетил Москву, стороны обсудили предстоящие президентские выборы в России.
Yeltsin warning Bill Clinton his political opponents, then communists, would take back Crimea if they got in power. 4/21/96 pic.twitter.com/Jl3iACdbqr— Boris Zilberman (@rolltidebmz) August 30, 2018
Ельцин как последовательный антикоммунист четко предупреждал об угрозах в случае возвращения к власти компартии.
"Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я предупреждаю (призывая) не верить этому. Более половины из них фанатики, они уничтожают все. Это означает гражданскую войну", – сказал Ельцин.
"Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, даже предъявляют претензии на Аляску", – добавил он.
В ответ Клинтон сказал, что понимает, что есть люди, которые стремятся вызвать возмущение Запада, в частности против США.
"В только что рассекреченных библиотечных изданиях Клинтона Ельцин предостерегает, что если Зюганов и коммунисты придут к власти в '96 году, они "вернут Крым" и "даже выдвинут претензии на Аляску". Это полезное напоминание о том, что реваншистские чувства были сильны тоже".
The newly declassified Clinton Library papers show Yeltsin warning that if Zhuganov and the Communists came to power in '96, they'd "take back Crimea" & "even make claims on Alaska." It's a useful reminder that revanchist sentiments were strong then too. https://t.co/OvEHkwJbLZ— Michael Carpenter (@mikercarpenter) August 30, 2018
На президентских выборах в России главными конкурентами считались тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Борис Зюганов. По результатам второго тура голосования Борис Ельцин получил более 50% голосов и был переизбран на второй срок.
31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке. В тот же день Владимир Путин как глава правительства стал исполняющим обязанности президента России.
26 марта 2000 года Путин был официально избран на этот пост.
В 2014 году, на третьей каденции Путина, Россия аннексировала Крым.
СБУ рассматривает две версии убийства Захарченко: криминальные разборки и "рука Москвы" (9)
Глава самопровозглашенной Донецкой народной...
СК РФ: самолет Качинского разбился не из-за теракта, а из-за ошибок экипажа (8)
Высказанная Польшей версия о взрыве на борту самолета...
"Они хотят вернуть Крым" – предостерегал Ельцин еще в 1996 году (14)
Первый президент России Борис Ельцин предупреждал...
В Донецке определились с преемником Захарченко (1)
Временно исполняющим обязанности главаря боевиков...
Анджей Дуда: Благодаря "Солидарности" Польша вернула свободу (1)
В Гданьске прошли торжества в связи с годовщиной...
TOP новостей
Взгляд эмигранта: пять отличий Литвы от Норвегии (16)
Когда переезжаешь в новую страну, то, конечно,...
Погода: на выходных погожим будет только один день
Погода в Литве, по крайней мере, в первую неделю осени не...
Перед новым политсезоном президент Литвы призывает избегать выяснения отношений (15)
Перед началом нового политического сезона президент...
С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (19)
На литовских дорогах государственного значения на...
На дорогах Польши появились новые знаки. За несоблюдение требований – штраф в 113 евро (5)
Новые знаки информируют водителей о въезде в...