Первый президент России Борис Ельцин предупреждал американского лидера Билла Клинтона, что в случае возвращения к власти коммунистической партии существует опасность развязывания гражданской войны, отмены границ между республиками и аннексии Крыма.
Borisas Jelcinas, Billas Clintonas
© Vida Press

Об этом говорится в стенограммах бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, опубликованных на сайте Библиотеки бывшего президента США, сообщает "Радио Свобода".

Во время Кремлевского обеда 21 апреля 1996 года, когда Клинтон посетил Москву, стороны обсудили предстоящие президентские выборы в России.

Ельцин как последовательный антикоммунист четко предупреждал об угрозах в случае возвращения к власти компартии.

"Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я предупреждаю (призывая) не верить этому. Более половины из них фанатики, они уничтожают все. Это означает гражданскую войну", – сказал Ельцин.

"Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, даже предъявляют претензии на Аляску", – добавил он.

В ответ Клинтон сказал, что понимает, что есть люди, которые стремятся вызвать возмущение Запада, в частности против США.

Бывший чиновник Пентагона и директор американского Центра Байдена Майкл Карпентер по поводу этой стенограммы отметил в Twitter::

"В только что рассекреченных библиотечных изданиях Клинтона Ельцин предостерегает, что если Зюганов и коммунисты придут к власти в '96 году, они "вернут Крым" и "даже выдвинут претензии на Аляску". Это полезное напоминание о том, что реваншистские чувства были сильны тоже".

На президентских выборах в России главными конкурентами считались тогдашний президент Борис Ельцин и лидер КПРФ Борис Зюганов. По результатам второго тура голосования Борис Ельцин получил более 50% голосов и был переизбран на второй срок.

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о своей отставке. В тот же день Владимир Путин как глава правительства стал исполняющим обязанности президента России.

26 марта 2000 года Путин был официально избран на этот пост.

В 2014 году, на третьей каденции Путина, Россия аннексировала Крым.

Украинская правда
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Литве отмечают 25-летие вывода советских войск (216)

В пятницу Литва отмечает 25-летие вывода оккупационных...

"Крупный русский человек": как относятся к Борису Ельцину на родине первого президента России? (284)

Алкоголик, пропивший полстраны, или национальный лидер,...

Алексей Венедиктов: Литва для Кремля, как шип в пятке – маленькие, но кусачие (306)

"Для тех, кто внимательно следит за внешней политикой...

Шел 45-ый год "Семнадцати мгновений весны": как Путин пришел на смену Штирлицу (453)

Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру и увидел на столе...

В мире

СБУ рассматривает две версии убийства Захарченко: криминальные разборки и "рука Москвы" (9)

Глава самопровозглашенной Донецкой народной...

СК РФ: самолет Качинского разбился не из-за теракта, а из-за ошибок экипажа (8)

Высказанная Польшей версия о взрыве на борту самолета...

"Они хотят вернуть Крым" – предостерегал Ельцин еще в 1996 году (14)

Первый президент России Борис Ельцин предупреждал...

В Донецке определились с преемником Захарченко (1)

Временно исполняющим обязанности главаря боевиков...

Анджей Дуда: Благодаря "Солидарности" Польша вернула свободу (1)

В Гданьске прошли торжества в связи с годовщиной...

TOP новостей

Norvegijos sirgaliai Pjongčango olimpinėse žaidynėse Lietuviški produktai Norvegijoje / N. Zverko nuotr.

Взгляд эмигранта: пять отличий Литвы от Норвегии (16)

Когда переезжаешь в новую страну, то, конечно,...

Погода: на выходных погожим будет только один день

Погода в Литве, по крайней мере, в первую неделю осени не...

Перед новым политсезоном президент Литвы призывает избегать выяснения отношений (15)

Перед началом нового политического сезона президент...

С сентября лихачей ждет неприятная новость: начинают действовать новые радары (19)

На литовских дорогах государственного значения на...

На дорогах Польши появились новые знаки. За несоблюдение требований – штраф в 113 евро (5)

Новые знаки информируют водителей о въезде в...