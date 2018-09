Об этом говорится в стенограммах бесед Бориса Ельцина и Билла Клинтона, опубликованных на сайте Библиотеки бывшего президента США, сообщает "Радио Свобода".

Во время Кремлевского обеда 21 апреля 1996 года, когда Клинтон посетил Москву, стороны обсудили предстоящие президентские выборы в России.

Ельцин как последовательный антикоммунист четко предупреждал об угрозах в случае возвращения к власти компартии.

"Существует кампания в прессе США, в которой говорится, что люди не должны бояться коммунистов, что они хорошие, честные и добрые люди. Я предупреждаю (призывая) не верить этому. Более половины из них фанатики, они уничтожают все. Это означает гражданскую войну", – сказал Ельцин.

"Они отменят границы между республиками, они хотят вернуть Крым, даже предъявляют претензии на Аляску", – добавил он.

В ответ Клинтон сказал, что понимает, что есть люди, которые стремятся вызвать возмущение Запада, в частности против США.

"В только что рассекреченных библиотечных изданиях Клинтона Ельцин предостерегает, что если Зюганов и коммунисты придут к власти в '96 году, они "вернут Крым" и "даже выдвинут претензии на Аляску". Это полезное напоминание о том, что реваншистские чувства были сильны тоже".

