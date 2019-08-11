Правительство Италии должно перестать "демонизировать людей", заявил Гир, побывавший на борту судна с мигрантами в пятницу. Власти не дают кораблю разрешения на вход в территориальные воды Италии. На борту находятся 160 человек.
Гир провел параллель между политической ситуацией в Италии и США.
"У нас есть проблемы с беженцами из Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Мексики. Это очень похоже на то, что происходит у вас, - заявил актер на пресс-конференции на итальянском острове Лампедуза. - Это должно прекратиться везде на этой планете. И это прекратится, если мы скажем стоп".
Он сравнил вице-премьера, министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини с президентом США Дональдом Трампом, которого активно критикуют за его политику в отношении мигрантов.
Сальвини быстро отреагировал на высказывания Ричарда Гира.
"Мы благодарны этому щедрому миллионеру за беспокойство о судьбе мигрантов. Он может забрать их в Голливуд на своем частном самолете и разместить их на своих виллах. Спасибо, Ричард!" - заявил итальянский вице-премьер.
Сальвини добивается ужесточения политики в отношении кораблей, которые принадлежат НКО и доставляют к берегам Италии мигрантов, спасенных в море.
В субботу судно Open Arms испанской правозащитной организации Proactiva, находящееся в центральной части Средиземного моря, подняло на борт еще 39 мигрантов. Европейские страны отказываются принимать корабль, на борту которого находятся уже 160 выходцев из Африки, пытавшихся добраться до Европы.
Готовность принять мигрантов, спасенных накануне, выразили власти Мальты, но Proactiva не согласна с их условиями.
"Мальта отказывается принимать 121 человека, которые девять дней находятся на борту Open Arms. Они хотят забрать 39 человек, спасенных несколько часов назад. Это неприемлемо", - говорится в сообщении организации в "Твиттере".
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