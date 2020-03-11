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Перенос на год-два был бы "наиболее приемлемым" решением, поскольку финансовый ущерб от отмены Игр или проведение их без зрителей будет слишком велик, считает член НОК Японии.
Grėsmė Tokijaus olimpinėms žaidynėms
Grėsmė Tokijaus olimpinėms žaidynėms
© AFP / Scanpix

Перенос летних Олимпийских игр на год-два был бы "наиболее приемлемым" вариантом, если соревнования, которые должны пройти нынешним летом в Токио, не смогут состояться из-за глобальной вспышки вызванного коронавирусом заболевания COVID-19. Об этом в среду, 11 марта, заявил в интервью агентству Reuters член Национального Олимпийского комитета Японии Харуюки Такахаси.

По его словам, финансовый ущерб от отмены игр или проведения их без зрителей будет слишком велик, а задержка менее чем на год войдет в противоречие с расписанием других крупных спортивных состязаний. НОК Японии, уточнил Такахаси, только начал рассматривать различные сценарии того, как эпидемия может повлиять на проведение Игр. Дело в том, что последнее заседание президиума организации прошло в декабре 2019 года, то есть еще до начала эпидемии.

В правительстве Японии отрицательно отреагировали на заявление Такахаси. "Отмена или перенос просто немыслимы, мы не рассматриваем такой вопрос", - цитирует агентство Bloomberg ответственную за подготовку Игр министра Японии Сэйку Хасимото. В МОК заявление представителя НОК Японии пока никто не прокомментировал.

Эпидемия коронавируса продолжается

Согласно официальным данным, по всему миру коронавирусом SARS-CoV-2 заразились около 120 тысяч человек. Вызываемая им пневмония COVID-19 стала причиной более 4000 смертных случаев с конца прошлого года, когда эпидемия разразилась в Китае.

XXXII летние Олимпийские игры должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в столице Японии Токио. Слухи о том, что в связи со вспышкой коронавируса Игры могут быть отменены, отложены или проведены без зрителей, множатся каждый день, напоминает Reuters.

Deutsche Welle
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