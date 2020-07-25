35-летний Тецуя Сотомура - один из таких спортсменов. Я встретился с ним в начале недели на тренировке. В полдень, на жаре, на площадке, обустроенной в бывшем здании завода на севере Токио, он еще усердно тренировался на огромном батуте. Сотомура взлетал в воздух и выделывал пируэты.

В 2008 году на пекинской Олимпиаде он занял четвертое место - до бронзы чуть не хватило. С тех пор он борется с травмой, из-за которой пропустил Игры 2012 года в Лондоне и 2016 в Рио.

Игры в Токио должны были стать его последним триумфом - Олимпиада в родном городе позволила бы ему завершить карьеру на высокой ноте. Но через год это будет уже невозможно.

"Если бы в 2008 году Олимпиаду в Пекине перенесли на год, я бы сказал - "хорошо, можно еще год тренироваться, еще год расти - говорит Сотомура. - Но сейчас мне 35 лет. Год для меня - это долго. Поэтому я решил, что мне остается только уйти из спорта".

Есть еще одна причина, по которой Сотомура решил навсегда сойти с батута. Он думает, что Олимпиада в Токио не состоится и в следующем году.

"Очень много неопределенности. Никто не знает, какова вероятность того, что игры состоятся. Если в следующем году нас ждет отмена, то я просто потеряю год без результата. Это была еще одна причина уйти", - говорит он.

В Японии Олимпиаду ждали с нетерпением, но после того как в январе нынешнего года началась пандемия коронавируса, энтузиазм начал спадать. Правительство закрыло границы, чтобы защитить страну от Covid-19, и многие японцы не хотят, чтобы их открыли раньше времени.

В города, куда на спортивные мероприятия должны были приехать зарубежные спортсмены, приезжают телерепортеры, интересуясь у местных жителей, как они готовятся их принять. Жителям одного города к северу от Токио, куда должна была приехать бразильская сборная, во время одного из таких интервью было явно трудно изображать энтузиазм.

Недавний социологический опрос агентства Киодо показал, что всего 23% японцев поддерживают идею провести Игры в следующем году, если заражаемость Covid-19 в стране останется на том же уровне.

По последней статистике Всемирной организации здравоохранения, поводов для оптимизма не так много. Количество заразившихся в мире превысило 15 миллионов, и каждые четыре-пять дней добавляется еще примерно миллион.

От США до Бразилии и от Индии до ЮАР заражаемость растет, а усилия по борьбе с вирусом не оправдываются. Год - это, конечно, долго, но многие эксперты считают, что к следующему лету эпидемиологическая обстановка не сильно изменится.

Профессор Кентаро Ивата из Медицинского университета Кобе на западе Японии уверен, что единственный путь к Олимпиаде - это вакцина от коронавируса.

"Если появится вакицна, все изменится, - говорит он. - Первая и вторая фаза испытаний дали перспективные результаты. Я не теряю надежды".

"Но вакцины, если говорить в целом, не уничтожают вирус, а просто снижают заражаемость примерно вдвое. Поэтому я не думаю, что вирус можно уничтожить. Скорее [даже с вакциной] пандемия продлится еще год!".

Профессора Ивату особенно интересует ситуация в США - стране, которая больше остальных платит за проведение Олимпийских игр.

"США будут страдать от коронавируса еще много месяцев, - считает он. - Могут ли спортсмены из США переезжать сюда? Можно ли проводить Олимпиаду без них? Скорее всего, нет. Приоритетом должна быть безопасность спортсменов и японского народа".

"Американским телекомпаниям это может не понравиться, но что такое Олимпиада - телешоу или спортивное соревнование?" - задается вопросом ученый.

Есть одно на первый взгляд простое решение: отложить Олимпиаду в Токио еще на год, до 2022 года. Вероятность того, что к этому времени пандемия закончится, гораздо выше.

Однако такую меру японское правительство исключило. Дик Паунд, член Международного олимпийского комитета с 1978 года, согласился поговорить со мной из своего дома Монреале.

"Мы точно знаем, что 2021 год - наш последний шанс", - говорит он.

"Это не то, что можно откладывать до 2022 или 2023 года. Я не думаю, что будет справедливо оставлять Японию в неопределенности еще дольше. Когда мы поймем, что спортсменам безопасно туда приезжать, мы предпримем все усилия для того, чтобы Игры состоялись", - говорит Паунд.

"Однако если службы здравоохранения в Японии или других странах решат, что ехать небезопасно, то у нас не будет выбора, кроме как сказать: "Делать нечего, пандемия - новая война", - добавил он.

Мировые войны в истории Олимпийских игр были единственными двумя поводами для их отмены. Из-за двух мировых войн были отменены две Олимпиады, в том числе (вы угадали!) игры 1940 года в Токио.

Есть, наконец, еще одна, последняя идея. Упрощенные игры, на которых спортсмены будут проходить карантин, а зрителей из других стран приглашать не будут.

Дик Паунд говорит, что так тоже не получится.

"Как говорят в Северной Америке, либо у тебя есть рыба, либо приманка, - говорит он. - Японии придется решить, хочет ли она провести игры, или риск слишком высок? Если последнее, то Япония, вероятно, предложит отменить игры, а МОК примет это предложение".

В четверг вечером на Олимпийском стадионе в Токио прошла церемония сброса часов, отсчитывающих время до очередной Олимпиады. До новой церемонии открытия остался ровно год. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ настаивает, что Олимпиада должна быть проведена. Но Covid-19 вряд ли его слышит.