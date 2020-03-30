Принято решение о новых датах проведения Олимпиады-2020 в Токио, перенесенной из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщила японская телерадиокомпания NHK со ссылкой на представителей администрации в Токио.

Церемония открытия Игр состоится 23 июля 2021 года. Соревнования продлятся до 8 августа. Паралимпиада запланирована на период с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Даты согласованы Международным олимпийским комитетом (МОК), городской администрацией Токио и японскими властями. Решение принято по итогам заседания исполкома МОК в режиме телеконференции.

"Олимпийские игры - 2020"

Во вторник, 24 марта, стало известно, что МОК решил перенести Олимпиаду-2020 из-за пандемии коронавируса. О данном шаге было объявлено после телефонного разговора премьер-министра Японии Синдзо Абэ с главой МОК Томасом Бахом. При этом МОК уточнил, что Игры должны состояться не позднее лета 2021 года, а называться они будут по-прежнему "Олимпийские игры - 2020 в Токио".

Ранее с призывом отложить дату Игр выступили Национальные олимпийские комитеты Германии, Норвегии, Испании, Новой Зеландии, США, Франции и других стран. За перенос Олимпиады высказался Олимпийский союз в ФРГ. С критикой выжидательной тактики МОК по поводу даты проведения Олимпийских игр - 2020 выступили и немецкие политики.

Австралия и Канада отказались отправлять спортсменов в Токио

Национальный олимпийский комитет Канады 23 марта сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания вирусной пневмонией COVID-19.

Национальный олимпийский комитет Австралии также посоветовал своим спортсменам готовиться к проведению Олимпиады летом 2021 года. Члены комитета в ходе видеоконференции единогласно согласились, что сборную Австралии невозможно сформировать "при переменчивых обстоятельствах на родине и за границей".

Развитие пандемии коронавируса в мире

По данным международной группы волонтеров Worldometer, пандемия коронавируса охватила свыше 196 стран и территорий, общее число заразившихся превысило 737 тысяч. От последствий заболевания скончались 34,9 тысячи человек, выздоровели более 154 тысяч. В Китае, с которого началась вспышка SARS-CoV-2, новые заражения почти не выявляются на протяжении последних недель.

На 24 марта наиболее пострадавшей страной являются США, где коронавирусом заразились свыше 142 тыс. человек, 2490 скончались. На втором месте в мире по числу зараженных - Италия, там подтверждено более 97 тысяч случаев коронавируса, умерли 10 779 больных.