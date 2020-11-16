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Премьер Японии и глава МОК договорились, что перенесенная Олимпиада в Токио пройдет в назначенное время. Она состоится, несмотря на то, что мир еще не победил коронавирус.
Tokijo olimpinės žaidynės
Tokijo olimpinės žaidynės
© Reuters / Scanpix

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за COVID-19, пройдут в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса.

Об этом в понедельник, 16 ноября, договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Суги выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом. Бах поблагодарил премьера за усилия и подчеркнул, что спортивный праздник станет символом солидарности в посткоронавирусную эпоху. По данным агентства Kyodo, МОК собирается помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады.

Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.

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Deutsche Welle
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