Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за COVID-19, пройдут в назначенное время, несмотря на то, что мир до сих пор не справился с пандемией коронавируса.
Об этом в понедельник, 16 ноября, договорились в Токио глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.
Суги выразил уверенность, что игры пройдут следующим летом. Бах поблагодарил премьера за усилия и подчеркнул, что спортивный праздник станет символом солидарности в посткоронавирусную эпоху. По данным агентства Kyodo, МОК собирается помочь обеспечить вакциной от коронавируса спортсменов и гостей Олимпиады.
Решение о переносе Олимпиады было принято в конце марта после того, как Национальный олимпийский комитет Канады сообщил, что не будет направлять своих атлетов на Игры в 2020 году в связи с риском заболевания.
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