Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.
Дело Олега Сенцова
Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных. В августе текущего года бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.
15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.
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