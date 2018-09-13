Фракция Европейской народной партии (ЕНП) в Европейском парламенте выдвинула украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает держать голодовку в российской колонии, на премию имени Андрея Сахарова. Об этом сообщается в среду, 12 сентября, в микроблоге Twitter фракции ЕНП.
© DELFI / Tomas Vinickas

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. Размер премии составляет 50 тысяч евро.

Статьи по теме:
У Олега Сенцова началась нехватка кислорода в организме  (11)
Адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья Олега Сенцова  (14)

Дело Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.

В Москве и других городах неоднократно проходили акции в поддержку Сенцова. Российские и зарубежные деятели культуры выступали с требованиями освободить режиссера и других политических заключенных. В августе текущего года бывший президент Польши Лех Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе отклонила два прошения о помиловании режиссера — от его матери Людмилы Сенцовой и от архиепископа Симферопольского и Крымского Климента. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Сенцов должен сам обратиться с прошением о помиловании.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

"Нас там нет": Россия отвергла предложение Украины обменяться заключенными (39)

Россия отказалась обменять своих граждан, осужденных в...

Валенса выдвинул Сенцова на Нобелевскую премию мира (16)

Основатель знаменитого профсоюза "Солидарность" и...

"Букет несвободы" у посольства России в Литве на сотый день голодовки Олега Сенцова (136)

Общероссийское сетевое движение "Открытая Россия" и...

В мире

Российские СМИ: Япония отвергла предложение Путина; моста на Сахалин не будет

В обзоре российских газет за 13 сентября: Россия и...

ООН: после аннексии в Крыму насильственно исчезли 42 человека, никого не наказали (2)

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в...

В Калифорнии мужчина убил пять человек и застрелился

В американском штате Калифорния мужчина вечером в...

Командир МКС отрицает причастность астронавтов США к порче "Союза" (2)

Командир МКС Эндрю Фьюстел заявил, что американцы не...

В Болгарии подозревают российские спецслужбы в прослушке лидеров ЕС (1)

В Болгарии подозревают российские спецслужбы в...

TOP новостей

Водители нашли проблему: из-за неисправной техники - тысячные штрафы (7)

"Это что-то нереальное". Так ситуацию на Калварийском...

СМИ, общество и государство объединились для борьбы с дезинформацией (49)

13 сентября в Центре современного искусства официально...

"Мы были в Солсбери как туристы": подозреваемые в отравлении Скрипалей дали интервью (126)

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых...

Горсовет Клайпеды обратится в суд по поводу импичмента Титову (17)

Муниципальный совет города Клайпеды в четверг...

Возможности жителей приобрести автомобиль: что могут купить холостяки, а что семьи

Возможности жителей Литвы приобрести автомобиль с...