Олег Сенцов объявил о создании общественной организации

Украинский режиссер Олег Сенцов, пять лет проведший в российских тюрьмах и освобожденный в сентябре в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, объявил о создании своей общественной организации. Он сделал это в понедельник, 21 октября, в Киеве, выступая с речью после получения премии Ukrainian ID Awards, пишет DW.
Olehas Sencovas
© Reuters / Scanpix

Сенцов заявил, что время, когда он "везде катается, всем интересен" продлится недолго, и надо "делать это" более профессионально. "И поэтому я сегодня принял решение о создании общественной организации, в которой я буду заниматься достаточно широким спектром общественной работы, правозащитной и культурной", — заявил режиссер.

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Сенцов допустил, что для функционирования этой организации может быть создан фонд. "Может, даже я назову его своим именем, чтобы под свое имя брать деньги", — отметил он.

Проживавший в Крыму Олег Сенцов был задержан весной 2014 года и в августе 2015-го приговорен в Ростове-на-Дону к 20 годам лишения свободы, ему вменили в вину создание в Крыму "террористического сообщества". Накануне Сенцов вернулся из Франкфурта-на-Майне, где представлял свою книгу на Франкфуртской книжной ярмарке.

Deutsche Welle
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