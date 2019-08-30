Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

Согласно существующей информации в Украину возвращаются украинские моряки, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники.

Понад 9 місяців у полоні росіян перебували такі українські моряки:

Будзыло Ю.А.

Зинченко В.А.

Опрыско А.А.

Цыбизов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцкий Е.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чулиба С.Р.

Мельничук О.М.

Небылица Б.П.

Костышин В.А.

Попов С.Н.

Безъязычный Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Эйдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лисовой В.В.

Гриценко Д.В.

Среди украинцев, что возвращаются из плена есть и украинский режиссер Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму.

Возвращается на Родину и похищенный 24 августа 2017 на территории Беларуси 21-летний украинец Павел Гриб.

В Украине возвращается и задержанный ФСБ в декабря 2016 года Владимир Балух.

Домой также летит задержан 17 марта 2014 Николай Карпюк. Оккупанты обвиняли его в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны.