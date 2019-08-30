Об этом со ссылкой на сотрудницу Верховной Рады сообщает новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапко.

"Обмен завершился: моряки, Сенцов, Карпюк, Балух, Гриб летят домой", - говорится в сообщении сотрудницы Верховной Рады Анны Исламовой.

Согласно существующей информации в Украину возвращаются украинские моряки, которых после вооруженного нападения в Керченском проливе 25 ноября захватили в плен российские пограничники.

Более 9 месяцев в российском плену пребывали украинские моряки:

Будзыло Ю.А.

Зинченко В.А.

Опрыско А.А.

Цыбизов С.А.

Артеменко А.А.

Терещенко В.А.

Семидоцкий Е.В.

Беспальченко В.А.

Шевченко А.А.

Варимез В.К.

Власюк М.Б.

Головаш Б.О.

Чулиба С.Р.

Мельничук О.М.

Небылица Б.П.

Костышин В.А.

Попов С.Н.

Безъязычный Ю.Ю.

Мокряк Р.Н.

Эйдер А.Д.

Сорока В.В.

Драч А.Л.

Лисовой В.В.

Гриценко Д.В.

Среди украинцев, что возвращаются из плена есть и украинский режиссер Олег Сенцов, которого 10 мая 2014 по обвинению в подготовке терактов задержали в Крыму.

Возвращается на Родину и похищенный 24 августа 2017 на территории Беларуси 21-летний украинец Павел Гриб.

В Украине возвращается и задержанный ФСБ в декабря 2016 года Владимир Балух.

Домой также летит задержан 17 марта 2014 Николай Карпюк. Оккупанты обвиняли его в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны.

В аэропорту "Киев" ждут освобождения Россией украинцев

В аэропорту "Киев" собрались десятки журналистов после сообщений, что именно сюда прибудут политзаключенные и моряки в рамках украинско-российского обмена.

Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", в аэропорту собрались журналисты РБК, "Наш", 1+1, UA:Крым, ATR и другие.

Также, по информации Крым.Реалии, там находится жена украинского моряка Романа Мокряка – Оксана.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская написала, что переговоры об обмене продолжаются.

Такую же информацию чуть позже распространила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Источник в командовании Вооруженных сил Украины, которому доверяет редакция Крым.Реалии, сообщил, что официальной встречи освобожденных украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу.

О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили и родные моряков.

По словам родственников моряков, им сообщили, что "моряки уже в Украине", но не уточнили, где именно. "Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев".

Из официальных источников подтверждения освобождения Россией украинских политзаключенных и военнопленных пока нет.

Адвокат одного из украинских моряков Айдер Азаматов подтвердил "Громадському", что 29 августа моряков вывезли из СИЗО Москвы на Киев.