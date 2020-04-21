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Фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей и таксистам до 1,3 млрд евро.
Октоберфест отменили впервые за последние 70 лет
© Reuters / Scanpix

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, стал еще одной жертвой пандемии. Об отмене народного праздника во вторник, 21 апреля, на специальной пресс-конференции объявили премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер (Dieter Reiter). "Это эмоционально трудный момент для меня лично и экономически сложный момент для этого города", - отметил Райтер. Как указывает агентство Reuters, фестиваль, на который ежегодно съезжались около 6 млн поклонников, приносил пивоварням, организаторам самого праздника, а также артистам, владельцам отелей, таксистам до 1,3 млрд евро.

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Маркус Зёдер объяснил отмену Октоберфеста опасностью резкого увеличения числа зараженных новой коронавирусной инфекцией, учитывая невозможность обеспечить социальную дистанцию в пивных палатках среди пьющих и празднующих людей.

По данным Института имени Роберта Коха, специализирующегося на изучении инфекционных заболеваний, Бавария остается абсолютным лидером в Германии как по числу выявленных случаев заражения коронавирусом (38 310 или 293 случая на 100 000 человек населения), так и по количеству жертв COVID- 19 (1336 человек).

Эпидемии не в первый раз отменяют Октоберфест

Октоберфест впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В 19-м веке праздник отменялся всего дважды – в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Нынешняя отмена стала первой в 70-летней послевоенной истории Октоберфеста.

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Deutsche Welle
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