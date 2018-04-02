В семи из 13 учрежденных в Латвии юридическими лицами вузах часть студентов в прошлом году училась на русском языке.
В 2017 году в частных вузах учились 15 439 человек, из них 5189 или 34% — на русском языке.
Больше всего учащихся на русском языке студентов — в Институте транспорта и связи — 2358 (86%). На русском языке учатся 53% студентов Высшей школы менеджмента информационных систем, 34% — Рижской высшей школы бизнеса, искусства и технологий RISEBA, 18% — Рижского института аэронавигации, 17% — Балтийской международной академии, 6% — Высшей школы экономики и культуры.
В государственных вузах в 2017 году учились 58 467 студентов, из них только 143 осваивали в Латвийском университете программы на русском языке.
Таким образом, в латвийских вузах в прошлом году на русском языке учились 5332 или 7% студентов.
Абдель Фаттах ас-Сиси выиграл президентские выборы в Египте
Председатель центральной избирательной комиссии...
The Sun: "Новичком" могли обработать гречку, привезенную Скрипалю из Москвы (5)
Правоохранительные органы Великобритании допросили...
Около трети студентов частных вузов в Латвии учатся на русском языке (1)
Примерно треть студентов латвийских частных вузов в...
Лондон впервые обогнал Нью-Йорк по числу убийств (15)
Лондонская полиция обеспокоена ростом тяжких...
Эксперты: к отравлению Скрипаля причастен специалист в области химии (35)
Следствие допускает, что ядом была обработана ручка...
TOP новостей
Медики: вопрос законности абортов не должен быть связан с религией (5)
Если Сейм одобрит поправки к закону и запретит...
Погода: ожидает приятный сюрприз - через пару дней станет тепло (4)
В понедельник погода в Литве еще будет зависеть от...
Следы химического оружия находили и на территории Литвы (48)
На фоне разговоров об отравлении в Великобритании...
В Сейме предлагают ввести в международных школах историю Литвы (35)
Сейм обсудит предложение преподавать в международных...
Закрытие ИАЭС: европарламентарии ознакомятся ситуацией (24)
На этой неделе в Литву прибудет делегация...