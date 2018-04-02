В семи из 13 учрежденных в Латвии юридическими лицами вузах часть студентов в прошлом году училась на русском языке.

В 2017 году в частных вузах учились 15 439 человек, из них 5189 или 34% — на русском языке.

Больше всего учащихся на русском языке студентов — в Институте транспорта и связи — 2358 (86%). На русском языке учатся 53% студентов Высшей школы менеджмента информационных систем, 34% — Рижской высшей школы бизнеса, искусства и технологий RISEBA, 18% — Рижского института аэронавигации, 17% — Балтийской международной академии, 6% — Высшей школы экономики и культуры.

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В государственных вузах в 2017 году учились 58 467 студентов, из них только 143 осваивали в Латвийском университете программы на русском языке.

Таким образом, в латвийских вузах в прошлом году на русском языке учились 5332 или 7% студентов.