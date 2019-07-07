Во многих европейских городах в субботу, 6 июля, прошли гей-прайды, посвященные 50-летию Стоунволлских протестов в Нью-Йорке, ставших первым случаем сопротивления ЛГБТ-сообщества узаконенной государством системе преследования геев.
В Мадриде на улицы вышли не менее 400 тысяч человек. В Лондоне новостные агентства оценивают число участников в сотни тысяч, включая прошедших маршем полицейских и пожарных в униформе. В Будапеште на акцию в защиту прав ЛГБТ на улицы вышли тысячи людей.
Стоунволлские события
Рано утром в субботу 28 июня 1969 года несколько полицейских в Нью-Йорке устроили рейд в баре "Стоунволл-инн", где они искали доказательства "непристойного поведения" посетителей бара. Облава переросла в стычки с полицией, в результате которых получили ранения четверо полицейских и неустановленное число ЛГБТ-активистов. Бар был фактически сожжен. Эти события привели к мобилизации ЛГБТ-движения и появлению нескольких движений в защиту их прав.
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