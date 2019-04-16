В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов "Обозреватель", УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин. Все они, как указал на своей официальной странице в Facebook бывший советник главы украинского МВД, депутат Антон Геращенко, "готовили убийство из мотивов мести".
О задержании такой вооруженной группы в своем Facebook также рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. По его данным, мужчины ожидали криминального авторитета.
Всего в отделение милиции были доставлены три человека. Глава надзорного ведомства уточнил, что при задержании они оказали вооруженное сопротивление. По предварительным данным, группа готовила физическую расправу над львовским криминальным авторитетом, указал Луценко. Заказ мужчины, по его данным, получили от неустановленных пока лиц. Известно, что заказчики — жители Львовской области, добавил чиновник.
Расправа, по его информации, должна была статью "местью за заказ организованного покушения на убийство 29 августа 2016 на львовского бизнесмена Богдана К.".
Геращенко в свою очередь уточнил: "Преступники затаились в лесу, рядом с дорогой, которая ведет из поселка Иванковичи и коттеджного поселка "Жемчужина Италии". Мужчины, по его словам, переоборудовали джип Toyota Prado "под своеобразную "тачанку", установив вместо задних сидений крупнокалиберный пулемет ДШК, убойная дальность которого составляет более трех км".
Теперь полиция, добавил парламентарий, проверяет информацию, почему эта группа вооруженная людей "находилась в непосредственной близости к коттеджному поселку, в котором проживает один из кандидатов в президенты" Украины.
Остальных деталей о происшествии депутат и генпрокурор не приводят. По данным УНИАН, после задержания мужчин с оружием будут открыты сразу несколько уголовных производств.
Владимир Зеленский является одним из кандидатов в президенты Украины. Вместе с действующим главой государства он вышел во второй тур выборов, который состоится 21 апреля. По итогам первого тура голосования ни одному из политиков не удалось заручиться поддержкой более 50% голосов. Во втором туре победителю нужно будет набрать простое большинство голосов.
Еврокомиссия выделит 200 миллионов евро на газопровод Норвегия-Польша
Проект газопровода Baltic Pipe получит финансовую...
Чем уникален и знаменит сгоревший собор Парижской Богоматери?
Катастрофический пожар охватил в понедельник вечером...
Израильские ученые первыми в мире с помощью 3D-принтера создали "живое" сердце (1)
Ученые в лаборатории профессора Таля Двира из...
На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар (3)
Вечером в понедельник, 15 апреля, по неизвестной причине...
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров (1)
Недалеко от поместья одного из кандидатов в президенты,...
TOP новостей
Время работы магазинов в пасхальные выходные в Литве (1)
В пасхальные выходные магазины в Литве меняют время...
Мнения кандидатов в президенты Литвы о России разделились: политика Грибаускайте подверглась критике (59)
Мнения кандидатов в президенты Литвы о дальнейших...
Район, который прежде считали престижным, сейчас радует невысокими ценами (2)
Покупатели, которых не интересует жилье в городе,...
Подозреваемого в нападении на работников магазина Iki готовились депортировать из Литвы (10)
Вильнюсская полиция и прокуратура установила, что...
Министр энергетики Литвы: соглашение с Минском по возможным авариям обеспечит безопасность и превенцию (9)
В связи с переговорами Агентств по атомной...