На такой шаг новостные организации пошли, чтобы ответить президенту США Дональду Трампу, который ранее заявлял, что "СМИ — враги народа".

Акция против американского лидера и в защиту свободы прессы проводится по инициативе газеты Boston Globe. Ее целью стало осуждение того, что газета назвала "грязной войной против свободной прессы".

Британская газета The Guardian, которая также участвует в акции, напомнила, что Трамп регулярно нападает на прессу в целом, а также на отдельных корреспондентов, называет сообщения СМИ "поддельными новостями"(fake news).