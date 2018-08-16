На такой шаг новостные организации пошли, чтобы ответить президенту США Дональду Трампу, который ранее заявлял, что "СМИ — враги народа".
Акция против американского лидера и в защиту свободы прессы проводится по инициативе газеты Boston Globe. Ее целью стало осуждение того, что газета назвала "грязной войной против свободной прессы".
Британская газета The Guardian, которая также участвует в акции, напомнила, что Трамп регулярно нападает на прессу в целом, а также на отдельных корреспондентов, называет сообщения СМИ "поддельными новостями"(fake news).
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