Около 200 человек погибли в результате сильного землетрясения в Мексике

Землетрясение магнитудой около 7 произошло в Мексике. Около 200 человек погибли. Почти 4 млн мексиканцев остались без электричества.
Galingas žemės Drebėjimas smogė Meksikai
© Reuters / Scanpix

В Мексике во вторник, 19 сентября, произошло сильное землетрясение. В столице страны, Мехико-сити, были зафиксированы подземные толчки, магнитуда которых, по разным данным, составляла от 6,8 до 7,1. Жители 20-миллионного города вышли из своих домов на улицы. Эпицентр землетрясения находился в соседнем с Мехико-сити штате Пуэбла.

Погибли около 200 человек - как в Мехико, так и в штатах Мехико, Пуэбла и Морелос. В столице страны в результате обрушения школы погибли более 20 детей, около 40 числятся пропавшими. Десятки зданий разрушены и повреждены. Без света остались 3,8 миллиона человек. Президент страны Энрике Пенья Ньето распорядился эвакуировать поврежденные больницы.

Нынешнее землетрясение случилось в 32-ю годовщину со дня другого разрушительного землетрясения - в 1985 году. Тогда в Мехико погибло более 10 тысяч человек.

Около двух недель назад на юге Мексики произошло еще одно землетрясение - магнитудой 8,2. В результате его погибло не менее 90 человек. Оно стало сильнейшим подобным бедствием за последние 100 лет.

Deutsche Welle
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