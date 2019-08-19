Московский фонд "Возрождение" планирует установить в Куйбышевском районе Донецка памятник в честь российского императора Николая II. Об этом, ссылаясь на российское церковное информационное издание "ДНЕСЬ", пишут Новости Донбасса.
Donecko liaudies respublika
© Reuters / Scanpix

Памятник планируется установить в конце августа — начале сентября на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.

По словам учредителя фонда Михаила Блинникова, с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко.

Памятник установят совместно с проектом "Аллея Российской Славы". В информации на сайте "Аллеи Российской Славы" приводятся слова автора проекта, скульптора Михаила Мердюкова, который заявляет о готовности бесплатно устанавливать на территории РФ и других государств бюсты граждан прославивших Россию.

Статьи по теме:
Россия раздала жителям Донбасса 25 000 паспортов  (27)
Дмитрий Крапивенко. Тупиковые перемирия. Близка ли к завершению война на Донбассе?  (27)

За год существования "Возрождение" совместно с "Аллеей Российской Славы" установили в Донецке памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому), преподобному Сергию Радонежскому и цесаревичу Алексию, сыну Николая II.

Как рассказал Блинников, в установке памятников святым Русской церкви способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.

Фонд "Возрождение" зарегистрирован в Москве в июне 2018 года. Основной вид деятельности — "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", а дополнительными — издание журналов, книг и газет.

Украинская правда
Статьи по теме:

Оккупанты на Донбассе разместили десятки "Градов" вне линий отвода (33)

СММ ОБСЕ зафиксировала на оккупированной Луганщине...

Украинский политолог в Литве: большинство русских в Украине хотят борща и вареников, а не щей и блинов (228)

Постройка политического сообщества в Украине должна...

ЕС разрабатывает руководство по паспортам РФ для Донбасса (31)

В Евросоюзе разрабатывают "единое руководство" по...

"Это не игрушки": Зеленский позвонил Путину после гибели украинских военных на Донбассе (112)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что...

Литва требует непризнания российских паспортов жителей Донбасса в ЕС (281)

Литовские дипломаты стремятся к тому, чтобы российские...

Гражданство России по упрощенной схеме за три месяца получили семь тысяч жителей Донбасса (14)

Около семи тысяч жителей Донбасса получили гражданство...

В мире

Тегеран предостерег США от попыток захватить иранский танкер

Иран предостерег США от попыток захватить иранский...

Трамп подтвердил желание купить Гренландию (4)

По словам президента США , приобретение Гренландии, по...

СМИ: США ведут секретные переговоры с приближенными Мадуро

Один из лидеров социалистической партии Венесуэлы...

Оккупанты хотят поставить в Донецке памятник императору Николаю II (4)

Московский фонд "Возрождение" планирует установить в...

В Кишиневе застрелился сподвижник беглого олигарха Плахотнюка

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу, который был одним из...

TOP новостей

ВидеоМы! Новая серия про 90-е в Литве. ТВ и кино с тех лет и до сегодняшнего дня

Какие передачи и фильмы мы смотрели в 90-е ? Где теперь...

Сергей Шарм Сергей Шарм Сергей Шарм

"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (10)

Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...

Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников

12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...

Недисциплинированный отдыхающий в Паланге получил штраф в размере 300 евро

В минувшие выходные палангским спасателям пришлось не...

Погода: до середины недели прогнозируют дожди (1)

В понедельник в Литве прогнозируют переменную...