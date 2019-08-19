Памятник планируется установить в конце августа — начале сентября на территории пока недостроенного храма в честь Святых Царственных Мучеников в поселке Горняк.
По словам учредителя фонда Михаила Блинникова, с просьбой об установке памятника обратился протоиерей Свято-Владимирского храма УПЦ Московского патриархата Виктор Педченко.
Памятник установят совместно с проектом "Аллея Российской Славы". В информации на сайте "Аллеи Российской Славы" приводятся слова автора проекта, скульптора Михаила Мердюкова, который заявляет о готовности бесплатно устанавливать на территории РФ и других государств бюсты граждан прославивших Россию.
За год существования "Возрождение" совместно с "Аллеей Российской Славы" установили в Донецке памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому), преподобному Сергию Радонежскому и цесаревичу Алексию, сыну Николая II.
Как рассказал Блинников, в установке памятников святым Русской церкви способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Илларион.
Фонд "Возрождение" зарегистрирован в Москве в июне 2018 года. Основной вид деятельности — "Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки", а дополнительными — издание журналов, книг и газет.
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