Океаны Земли изменят свой цвет

Цвет океана зависит от наличия микроорганизмов и питательных веществ. Молекулы воды поглощают почти весь солнечный свет за исключением голубой части спектра. Поэтому почти безжизненные области Мирового океана имеют насыщенный синий цвет. Микроорганизмы могут поглощать и отражать свет другой длины волны, что изменяет оттенок морской воды. Фитопланктон содержит хлорофилл, который отражает зеленый свет
Исследователи разработали глобальную модель, которая предсказывает рост и взаимодействие между различными видами фитопланктона и крупными водорослями. По ней удалось определить, как изменится видовой состав этих организмов в различных областях Мирового океана в зависимости от повышения температуры морской воды в результате глобального потепления. Ученые также выяснили, как изменятся показатели поглощения и отражения фитопланктоном солнечного света в толще воды.
Оказалось, что к концу XXI века более 50 процентов морской воды изменит свой цвет. В субтропических районах усилятся голубые оттенки, поскольку здесь уменьшится количество фитопланктона и других морских организмов. Около полюсов вода станет зеленее, поскольку повышение температуры там, где всегда было холодно, вызовет резкий рост одноклеточных и многоклеточных водорослей.
По словам ученых, эти изменения будут заметны для спутниковых систем наблюдения, а не для невооруженного глаза, однако они будут достаточно сильными, чтобы воздействовать на пищевые сети, поддерживаемые фитопланктоном.
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