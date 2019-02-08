Океаны Земли изменят свой цвет

Цвет океана зависит от наличия микроорганизмов и питательных веществ. Молекулы воды поглощают почти весь солнечный свет за исключением голубой части спектра. Поэтому почти безжизненные области Мирового океана имеют насыщенный синий цвет. Микроорганизмы могут поглощать и отражать свет другой длины волны, что изменяет оттенок морской воды. Фитопланктон содержит хлорофилл, который отражает зеленый свет
Исследователи разработали глобальную модель, которая предсказывает рост и взаимодействие между различными видами фитопланктона и крупными водорослями. По ней удалось определить, как изменится видовой состав этих организмов в различных областях Мирового океана в зависимости от повышения температуры морской воды в результате глобального потепления. Ученые также выяснили, как изменятся показатели поглощения и отражения фитопланктоном солнечного света в толще воды.
Оказалось, что к концу XXI века более 50 процентов морской воды изменит свой цвет. В субтропических районах усилятся голубые оттенки, поскольку здесь уменьшится количество фитопланктона и других морских организмов. Около полюсов вода станет зеленее, поскольку повышение температуры там, где всегда было холодно, вызовет резкий рост одноклеточных и многоклеточных водорослей.
По словам ученых, эти изменения будут заметны для спутниковых систем наблюдения, а не для невооруженного глаза, однако они будут достаточно сильными, чтобы воздействовать на пищевые сети, поддерживаемые фитопланктоном.
Порошенко пообещал избирателям подать заявку на вступление в ЕС в 2023 году (3)
Украина в 2023 году подаст заявку на вступление в...
Основатель Amazon Безос обвинил таблоид в шантаже с обнаженными фотографиями
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф...
WP: экс-глава штаба Трампа мог работать на Украину в 2018 году (1)
Американские прокуроры утверждают, что бывший глава...
Экс-начальник охраны партии Макрона мог работать на олигарха из России (3)
Во Франции начато расследование в отношении бывшего...
TOP новостей
Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (14)
Пилайте можно смело назвать районов, которые в...
Депутат предлагает поправки, которые обяжут премьера представлять кандидата в министры в течение 15 дней (3)
Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс...
Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (21)
DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...
Депутат Маяускас принес в сейм наркотические вещества: не знаю, как иначе обратить внимание (7)
Депутат литовского парламента Миколас Маяускас...