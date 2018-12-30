Страны Евросоюза два года требовали укрепления внешних границ, но когда дошло до дела, они погрузились в сомнения. Об этом председатель Еврокомиссии заявил в интервью Welt am Sonntag.
© EPA-ELTA

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер обвинил страны Европейского Союза в "вопиющем лицемерии" в вопросе противодействия нелегальной миграции. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, которое вышло в воскресенье, 30 декабря.

"Все главы стран и правительств стран ЕС два года требовали улучшений в защите внешних границ. Однако теперь со всех сторон появляются сомнения: говорится о покушении на национальный суверенитет, о том, что все происходит слишком быстро, и цифры слишком большие. Это вопиющее лицемерие", - заявил глава Еврокомиссии.

В конце октября правительство Германии заявило о своих сомнениях в возможности существенного увеличения числа служащих в Европейской службе пограничной и береговой охраны Frontex в скором времени. "Предложение увеличить персонал Frontex до 10 тысяч уже в 2020 году является колоссальной задачей", - отмечается в заявлении кабинета министров ФРГ. Поэтому Берлин выступает за более длительный и постепенный процесс расширения пограничной службы.

В сентябре в своей ежегодной речи о ситуации в Евросоюзе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер представил новые предложения по миграционной политике ЕС. В частности, он призвал сделать более эффективной защиту внешних границы ЕС. Для этого, по мнению Юнкера, количество пограничников европейской службы Frontex должно увеличиться до 10 тысяч человек к 2020 году. Frontex должна иметь собственные корабли, самолеты и автотранспорт, отметил он.

Deutsche Welle
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