"Я могу подтвердить, что все украденные драгоценности были найдены в сумке, обнаруженной полицейскими", - приводит SkyNews слова источника в правоохранительных органах.

По данным полиции, около 18:30 10 января злоумышленники разбили окно в здании отеля, после чего трое из них проникли внутрь. Грабители были вооружены небольшими топориками. Преступники разбили стеклянные витрины и похитили драгоценности и дорогие часы общей стоимостью свыше четырех миллионов евро.

В отеле сработала сигнализация, после чего охранникам удалось перекрыть выходы из здания и задержать троих преступников. При их обезвреживании полиция использовала электрошоковые пистолеты. Двум их сообщникам, которые находились снаружи отеля, удалось скрыться. Однако в спешке грабители обронили сумку с драгоценностями, и она тоже попала в руки блюстителей закона.

По данным France 24, один преступник скрылся на автомобиле, а другой - на мотоцикле. Именно мотоциклист и потерял сумку с добычей. Пресса также пишет, что один из пойманных грабителей был одет в строительную спецодежду. В ходе розыска скрывшихся грабителей удалось обнаружить их автомобиль, брошенный примерно в 20 километрах к северу от Парижа. В полиции заявили, что задержанные ранее уже попадали в поле зрения правоохранительных органов. Их подозревали в разбойных нападениях.

Посетители и постояльцы отеля Ritz в момент ограбления прятались на кухне популярного бара "Хэмингуэй" и в подсобных помещениях. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Сотрудники бара, услышав шум и стрельбу, попросили посетителей лечь на пол. Во время налета в заведении выпивал писатель Фредерик Бегбедер, пишет Meduza.

Очевидцы говорят, что слышали до 10 выстрелов. Им пришлось прятаться около шести минут. Один грабитель с топором и в маске на лице пытался забежать в бар "Хэмингуэй", но бармен не растерялся и закрыл перед ним дверь.

Пятизвездочная гостиница Ritz отличается роскошью интерьеров, а рестораны и бары в ней считаются одними из лучших в мире. Отель часто упоминали в литературе, в нем разворачивалось действие произведений Эрнеста Хэмингуэя, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и других знаменитых писателей.