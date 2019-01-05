Банда из четырех человек заблокировала фургон с помощью двух грузовиков прямо на шоссе вблизи города Бари.
Запугав охранников выстрелами в воздух, злоумышленники подогнали к фургону два экскаватора и ковшами вскрыли машину, как консервную банку.
Трое охранников, находившихся внутри инкассаторского автомобиля, не пострадали, однако пережили тяжелое потрясение.
Ограбление было совершено в среду в 07:30 утра. Грабители в масках и с автоматическим оружием скрылись с места преступления на двух автомобилях. Они подожгли грузовики и бросили на месте преступления экскаваторы.
В результате полиции пришлось на несколько часов перекрыть шоссе.
Инкассаторы перевозили деньги для выплаты пенсий в городке Матера.
Как пишет итальянская газета Corriere della Sera, в прошлом году в этом регионе преступники уже дважды пытались ограбить инкассаторские машины с помощью экскаваторов, но оба раза потерпели неудачу.
Грабители уже давно применяют экскаваторы и погрузчики для ограбления банкоматов. В Северной Ирландии в прошлом году была совершена даже целая серия таких нападений.
Ограбление по-итальянски: машину инкассатора вскрыли экскаваторами
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