Воры похитили три набора ювелирных изделий с бриллиантами, сапфирами, изумрудами и рубинами. В каждом из наборов было по 37 предметов.

Газета Bild писала, что похищены были бриллианты на миллиард евро, но глава управления государственных музеев Дрездена Марион Акерманн не смогла назвать стоимость украденного.

"Исчезли три из десяти бриллиантовых наборов, - прокомментировала она кражу. - Они бесценны, их стоимость нельзя выразить цифрами".

Она добавила, что предметы из коллекции невозможно будет продать на легальном рынке, так как они слишком известны.

Музей "Зеленые своды", находящийся в бывшей королевской резиденции, разрушенной бомбежками во время Второй мировой войны, закрыт. На место происшествия прибыли десятки полицейских патрулей.

Коллекция Grünes Gewölbe была собрана саксонским правителем Августом Сильным в XVIII веке. Название "Зеленые своды" музей получил по малахитовому цвету стен в замке Августа.

Грабители скрылись. Около пяти утра в понедельник по местному времени на близлежащую энергораспределительную станцию были вызваны пожарные. Предполагается, что пожар был специально устроен злоумышленниками, чтобы вывести из строя охранную сигнализацию музея.

По данным германской прессы, воры отогнули прутья решетки на окнах первого этажа и пробрались внутрь, хотя получившаяся дыра, пишут журналисты, очень маленькая.

Самые ценные экспонаты сокровищницы выставлены именно на первом этаже.

В коллекции "Зеленых сводов" тысячи ювелирных изделий, редчайших драгоценных камней, статуй, чаш (в том числе принадлежавших Мартину Лютеру и Ивану Грозному), сервизов.

Среди прочего там есть и статуя "Мавр с изумрудным штуфом" - деревянная скульптура, инкрустированная изумрудами, топазами, гранатами и сапфиром в 648 карат - это подарок русского царя Петра Первого.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер выразил негодование, заявив, что ограблена не только коллекция государственного музея, но и все жители Саксонии.

"Ценности, хранящиеся в "Зеленых Сводах" и королевском замке, собирал народ свободной Саксонии, собирал с трудом, на протяжении веков", - сказал глава саксонского правительства.

Сокровищницу, которая была восстановлена после практически полного уничтожения замка в конце Второй мировой, он назвал неотъемлемой частью саксонской истории.