Выводы судмедэкспертизы опровергают многочисленные теории заговоров, которые начали плодиться в соцсетях сразу же после сообщения о смерти Эпштейна.
Эпштейн скончался в исправительном центре в Манхэттене в минувшую субботу. Миллиардера арестовали 6 июля по обвинению в секс-торговле людьми. Среди его жертв были, в том числе, 14-летние девочки. Финансист отказался признавать себя виновным.
По словам главного медицинского эксперта Барбары Сэмпсон, она определила причину смерти Эпштейна после "тщательного изучения всей следственной информации, включая результаты вскрытия".
"Причина [смерти]: повешение. Род смерти: самоубийство", - говорится в заявлении, в котором не приводятся дополнительные подробности.
После того, как в июле Эпштейн попытался совершить самоубийство, его перевели под надзор с целью предотвращения суицида. Однако надзор был отменен за несколько дней до смерти подозреваемого. Об этом журналистам ранее сообщил информированный источник, пожелавший остаться неизвестным. Сразу два охранника должны были по очереди проверять Эпштейна и других заключенных каждые 30 минут, однако, по словам источника, в действительности это требование не всегда соблюдалось.
Руководство тюрьмы начало в среду проверку фактов, которые привели к гибели Эпштейна, рассказал Reuters источник, знакомый с ситуацией.
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