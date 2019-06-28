Офицер Эстонии рассказал о своей вербовке ГРУ "через изнасилование"

Уже находясь в заключении, Метсавас рассказал о своей жизни в качестве шпиона в интервью одному из старейших и респектабельных литературных журналов США The Atlantic.

Войдя в комнату для интервью, осужденный немного дрожал - "в тюрьме холодно", пояснил он. Но, проведя в заключении уже шесть месяцев, Метсавас казался здоровым. Говоря с репортером, Денис иногда смотрел в окно, которое выходило на улицу в центре Таллинна. Это была та же комната, в которой Метсаваса допрашивали сотни часов сотрудники Департамента оборонной полиции (КаПо), находящейся в подчинении МВД Эстонии. И сидел он на том же самом стуле, давая показания, какие именно секреты нацбезопасности он передал российской разведке.

Метсавас полностью во всем признался, сообщил эстонской контрразведке все, что знал, с кем и как встречался, что передавал ГРУ, что получал взамен. Как говорит Метсавас, для него это шанс хотя бы так искупить свою вину перед страной и своей семьей.

Метсавас вырос в исторически русскоязычном районе Ласнамяэ в Таллинне, и так как его родители были русскими, то мало что знал об Эстонии. "Я даже не знал слова эстонского гимна", - признался Денис. Однако он хотел быть частью эстонского сообщества и поэтому поступил на работу в Силы обороны Эстонии, что в итоге помогло ему интегрироваться. По словам Метсаваса, военная служба привлекла его, так как он хотел быть похожим на звезд американских боевиков - Арнольда Шварцнеггера и Чака Норриса.

Говоря о том, с чего началась его двойная жизнь в качестве российского шпиона, Метсавас, рассказал, что все началось летом 2007 года, когда он поехал в гости к родственникам в Смоленск, где живет его тетя.

Там вместе с двоюродным братом Денис пошел в ночной клуб, где познакомился с привлекательной девушкой. Вначале был флирт, потом танцы до закрытия, а утром они оказались в постели в какой-то комнате при сауне. Проснувшись, и решив, что девушка не должна подумать, что все, что было накануне, было лишь ради секса, Денис быстро оделся и пошел купить цветы. "Я не мог оставить ей деньги, ведь она не была проституткой", - объясняет Метсавас. Вернувшись, он положил букет у кровати спящей девушки, а затем пошел домой к родственникам и лег спать.

"Когда я проснулся, то поехал в город. А когда вышел из машины, то два человека в штатском, представившись полицейскими, попросили меня предъявить документы, а потом обвинили в изнасиловании той девушки", - рассказал он.

В ответ на его слова, что все это чушь, и они ошиблись, мужчины показали Метсавасу подписанные девушкой показания, в которых она обвиняла своего недавнего знакомого в изнасиловании.

Гражданину Эстонии пригрозили 15 годами в российской тюрьме и препроводили в отделение полиции. Там один из мужчин в штатском достал цифровую видеокамеру и на ее экране показал, как Метсавас занимается сексом в постели с "потерпевшей". Все происходило настолько быстро и было настолько ошеломляющим, что гражданин Эстонии даже не подумал попросить адвоката или потребовать вызвать представителя посольства своей страны. Его голова была занята только одним - мыслью, что он вскоре сядет в тюрьму на 15 лет по ложному обвинению.

Но тут люди в штатском "сказали, что могли бы решить эту проблему, однако я должен пойти им навстречу и начать сотрудничать". В тот момент Денис понял, что попал в разработку по самому "приятному" из всех активных мероприятий ГРУ - в "медовую ловушку":

В тот день Метсавас согласился работать на российскую разведку, подписав требуемые документы, а взамен получил "свободу". От него не требовали никакой информации, не спрашивали о работе в Силах обороны Эстонии, а просто сняли наручники и отпустили, не дав никаких инструкций.

Он вспоминает, что в первое время по возвращении в Эстонию очень переживал, но ничего не происходило. Так продолжалось целый год - никто ему не звонил, никто не подходил на улице. Метсавас уже начал забывать произошедшее в Смоленске как страшный сон.

Осенью 2008 года, когда завербованный агент успокоился и свыкся с мыслью, кто он теперь есть, с ним вышли на контакт. Когда Метсавас утром выходил из родительского дома в Таллинне, к нему подошел человек и спросил по-русски, помнит ли он, что произошло в Смоленске, и что он дал обещание сотрудничать.

Первая встреча с куратором из ГРУ была назначена на декабрь 2008 года в Санкт-Петербурге. Его звали "Антон". Встреча происходила на явочной квартире, где "Антон" долго расспрашивал Дениса о его личной жизни, карьере, задавал вопросы, касающиеся вооруженных сил Эстонии - сколько зенитных орудий у армии Эстонии, может ли он показать на карте места их расположений. "Это было странно", - вспоминает Метсавас, отмечая, что ответы на большинство вопросов "Антона" можно было легко найти в Интернете. После встречи Метсавас получил на руки небольшую денежную сумму, которую хватило только, чтобы покрыть расходы на дорогу из Петербурга.

Та первая передача абсолютно не секретной информации, которая не могла нанести никакого вреда Эстонии, немного успокоила Метсаваса - он не чувствовал себя шпионом. "Антон" стал постоянным куратором эстонского агента. В течение следующих лет они много раз встречались - эстонец передавал ему все более и более важные сведения, а взамен получал деньги.

Как вспоминает Метсавас, несколько раз он хотел закончить свою негласную работу на ГРУ. Но тогда "Антон" заговорил о его семье. Нет, он не угрожал открыто, а просто интересовался, как идет цветочный бизнес мамы Дениса, как здоровье отца, попутно давая понять, что знает все о его семье. "Он никогда не говорил прямо, что что-то могло произойти с моими родителями, если бы я перестал сотрудничать, - рассказывает Метсавас. - Но было понятно, что именно это и произойдет".

Если "Антон" знал почти все о Метсавесе и его семье, то Метсавас об "Антоне" - почти ничего. Ни его настоящего имени, ни его должности, ни места работы. Денис не знал даже, на какую именно российскую разведывательную службу работает "Антон" и он сам.

Было только понятно, что у "Антона" военное прошлое, что следовало из манеры его разговора. Он живо интересовался не только военными вопросами, связанными с Эстонией, но и с Украиной, и Грузией - странами, куда ездил Метсавас будучи офицером Сил обороны, специалистом по артиллерии.

За последующее десятилетие своей военной карьеры Метсавас постоянно контактировал с ГРУ, раскрывая все более значимую информацию для российской разведки. Он сообщал подробности взаимодействия Эстонии с ее военными союзниками по НАТО, особенно о США и Великобританией, докладывал об их вооружении, боеприпасах и личном составе, размещенном в Эстонии.

Военные знания Метсаваса были особенно полезны Москве, так как в то время у Эстонии не было морских или военно-воздушных сил. "Антон" хотел знать все о действиях США не только в Эстонии, но и за ее пределами. "Соединенные Штаты были самым главным его интересом", - говорит Метсавас, не вдаваясь во время интервью в подробности, так как за ходом его беседы с репортером журнала The Atlantic постоянно следил сотрудник Департамента оборонной полиции (КаПо) Эстонии.

В 2012 году Метсавас был направлен в командировку в Афганистан, в провинцию Гильменд, а по возвращении его назначили на должность в Главный штаб Сил обороны Эстонии. Денис получил доступ к стратегии национальной обороны страны. И хотя этот доступ был ограничен, через него стали проходить значимые военные документы.

Летом 2013 года на встрече с "Антоном" в Санкт-Петербурге Метсавас вновь заговорил о том, что намерен скоро покинуть военную службу и "выйти из игры", так как начинал чувствовать, что может быть раскрыт. Тогда "Антон" ошарашил Дениса, сказав, что его "друзья" уже связались с его отцом - Петром Волиным - и тот согласился помогать спецслужбам в обмен на деньги.

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Это произошло? пока Метсавас был в Афганистане. Агенты ГРУ приехали на остров Русский, где жил отец Метсаваса со второй женой и ее родителями. Всегда считая себя русским, гражданин Эстонии Петр Волин ни минуты не колебался, когда ему предложили помочь российской разведке. К тому же это было не бесплатно, а в обмен на оплату лечения отца его супруги. Так отец Метсаваса также стал участником этой операции. А Денис продолжил работу на ГРУ, передавая секретные сведения и документы.

От Волина на острове Русский толку не было вовсе, но в 2015 году он вернулся в Таллинн и стал курьером, передавая ГРУ секретную информацию, добытую его сыном в главном штабе Сил обороны Эстонии. Дело в том, что после "захвата Крыма" эстонским военнослужащим запрещено было посещать Россию, и отец Дениса стал ездить в Петербург вместо него.

К 2015 году Метсавас стал довольно известной фигурой среди русскоязычных жителей Эстонии - он часто появлялся на русскоязычных телевизионных шоу, давал интервью, рассказывая об обороноспособности Эстонии и маневрах НАТО. Его приглашали в школы и вузы, где он выступал с лекциями о патриотизме и демократии, рассказывая студентам об угрозе российской пропаганды и призывая проходить военную службу. Жизнь Метсаваса шла дальше - он женился, у него появился ребенок...

На исходе лета 2018 года, одним туманным сентябрьским утром, Метсавас сел в свой автомобиль, чтобы отвезти маленького сына в детский сад. Это должен был быть первый день сына в детсаду, ребенок ни за что не хотел туда ехать. Отец смог уговорить его, только пообещав мороженое. Когда Денис вернулся к машине, отведя сына в детсад, он позвонил жене, чтобы рассказать, как все прошло, завел двигатель и поехал на работу.

Он отъехал всего несколько метров, когда машину окружили черные минивэны без номеров. Метсаваса вытащили из машины и задержали по обвинению в шпионаже.

"Я был готов к тому, что меня арестуют. Я думал об этом тысячу раз. Я только не знал, где, когда и как это произойдет", - говорит Метсавас.

По эстонским законом, осужденный на 15 лет предатель родины должен отбыть две трети наказания прежде чем получит право на условно досрочное освобождение. К тому моменту Метсавасу, которому было в момент ареста 38 лет, исполнится почти 50. Есть ли у него какие-либо планы относительно того, когда он выйдет на свободу?

"Я могу лишь мечтать об этом", - сказал Метсавас.

В том, что с ним произошло, он не винит никого, кроме самого себя, и считает, что "Антон" и его коллеги из ГРУ просто делали свою работу. "Когда Вы покупаете бутылку виски, а потом неожиданно для себя становитесь алкоголиком, то в этом виноват не виски", - говорит Метсавас.

Как пишет The Atlantic, за долгие часы интервью, в течение двух дней, стало понятно, что Метсавас не просто предатель и шпион. Он фигура очень противоречивая с двойной самоидентичностью: эстонский солдат, ставший российским шпионом; этнический русский, любивший и защищавший Эстонию, но затем предавший ее...

"На допросах здесь в Департаменте оборонной полиции (КаПо), меня спрашивали, что бы я сделал, если бы началась война с Россией. Мой ответ был один - я буду сражаться за Эстонию, - говорит Метсавас. - Я понимаю, трудно объяснить, как с одной стороны, я могу шпионить для России, а с другой - говорить о патриотизме по телевидению... Одна часть моей идентичности - то, что я ненавижу…, другая часть - то, кто я есть".

Какие секретные данные слил ГРУ Денис Метсавас

Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года. Он дослужился до должности в Генштабе Сил Обороны Эстонии и участвовал в составлении планов, касающихся обороны страны. Переданная им в ГРУ информация касалась военных партнеров Эстонии по НАТО, военной инфраструктуры и сотрудничества с союзниками.

В ноябре 2013 года была изменена структура Сил обороны Эстонии. После упразднения штаба сухопутных войск должность Метсаваса присоединили к отделу огневой поддержки Генштаба, которая находится в ведомстве оперативного отдела. Если ранее Метсавас занимался достаточно узкой областью - развитием и контролем артиллерийской сферы, то в Генштабе ему открылись государственные тайны нового уровня.

Согласно уставу, оперативный отдел Генштаба в том числе занимается составлением планов государственной обороны, планированием учений и военных операций, сотрудничеством с союзниками и мобилизацией.

Служба Метсаваса была сосредоточена на разработке огневой поддержки и применении огневого потенциала в планах обороны Эстонии. Развитие в этой сфере было бурным - за время службы Метсаваса Эстония закупила боевые машины пехоты CV90 и запустила процесс покупки самоходно-артиллерийских установок K9.

Метсавас не участвовал в рабочей группе по K9, однако он занимался 155-миллиметровыми гаубицами.

Эстонские эксперты отмечают, что специфика вооружений, очевидно, не была главным объектом интереса ГРУ: российскую разведку интересовали другие документы, к которым у Метсаваса был доступ. Одна из таких сфер - мобилизация, которую Эстония неоднократно тестировала на внезапных учениях за последние годы. Для разведки это ценные данные. Так же, как и общие планы обороны и программы перебрасывания союзников.

По словам главнокомандующего Силами обороны Эстонии Рихо Терраса, Метсавас "нанес силам обороны и государственной безопасности очень серьезный удар".

А глава Департамента оборонной полиции (КаПо) Арнольд Синисал заявил, что ГРУ получило некоторые данные о силах союзников на эстонской территории; всевозможной военной инфраструктуры и сотрудничества Эстонии с партнерами.

Русского Метсаваса считали примером успешной интеграционной политики Эстонии

Осужденный за шпионаж в пользу России офицер Сил обороны Эстонии майор Денис Метсавас, русский по национальности, был долгое время примером успешной интеграционной политики Эстонии.

Он родился в Эстонии в 1980 году. В 90-е году получил гражданство, прошел срочную службу в Сторожевом батальоне, спустя год, в 2000-м, стал начальником группы в той же воинской части.

Метсавас поступил в Тартускую высшую военную школу на основные курсы офицеров сухопутных войск. С 2007 по 2009 год учился там в магистратуре по специальности "военное управление". В 2009 году защитил магистерскую диссертацию в Академии внутренней безопасности по теме "Методика анализа военных операций, базирующаяся на упрощенном процессе оперативного планирования". Помимо учебы в Высшей военной школе, в течение трех лет проходил дополнительные курсы в военной школе финской армии. В течение нескольких лет он служил в артиллерийском батальоне начальником батареи и руководителем артиллерийской школы.

В 2015 году Метсавас получил звание майора, участвовал в миссии в Афганистане.

В Эстонии Метсаваса рассматривали как образец для подражания среди русскоговорящего населения. В 2016 году он стал одним из главных героев книги "Пестрые биографии", в которой офицеры русского происхождения рассказывали о своей жизни.

В апреле 2016 года Метсавас участвовал в передаче Эстонского телевидения "Граждане республики", где критиковал политику России в отношении соотечественников за рубежом. По его словам, риторика так называемых защитников русскоговорящего населения в России основана на том, что "где-то нафантазировали сообщество, которое необходимо защищать. Мой родной язык русский, я учился в Ласнамяэской русской гимназии, так что я дважды русский. Но я не чувствую, чтобы мне была нужна защита (России). И чтобы меня пришли защищать", - сказал тогда Метсавас.