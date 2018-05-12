Тело женщины со следами насилия и ножевыми ранениями обнаружили вечером 11 мая возле виллы, в которой проживала Лашманова. По данным FOS, мотивы злоумышленников пока неизвестны, но не исключается, что украинка могла стать жертвой грабителей. Начато расследование.
Лашманова возглавляла несколько компаний, которые, в частности, владеют отельным комплексом Perla, расположенным в Тивате, и салоном красоты в пятизвездочном апарт-отеле в Будве. Также ее структуры возводили новые гостиницы. Стоимость активов женщины составляет примерно 105 миллионов евро, что, по мнению РИА Новости Украина, делает ее одной из самых богатых украинок.
УНИАН добавляет, что в Черногорию Лашманова приехала несколько лет назад, имея российский паспорт. В стране она, по утверждению агентства, сначала работала официанткой.
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