Гражданка Украины Анастасия Лашманова найдена убитой в черногорском городе Котор. Об этом со ссылкой на источник в полиции пишет местный портал Pink M.
Surūdijęs peilis
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Тело женщины со следами насилия и ножевыми ранениями обнаружили вечером 11 мая возле виллы, в которой проживала Лашманова. По данным FOS, мотивы злоумышленников пока неизвестны, но не исключается, что украинка могла стать жертвой грабителей. Начато расследование.

Лашманова возглавляла несколько компаний, которые, в частности, владеют отельным комплексом Perla, расположенным в Тивате, и салоном красоты в пятизвездочном апарт-отеле в Будве. Также ее структуры возводили новые гостиницы. Стоимость активов женщины составляет примерно 105 миллионов евро, что, по мнению РИА Новости Украина, делает ее одной из самых богатых украинок.

УНИАН добавляет, что в Черногорию Лашманова приехала несколько лет назад, имея российский паспорт. В стране она, по утверждению агентства, сначала работала официанткой.

Lenta.ru
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