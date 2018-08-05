Правящий в Германии блок христианских партий теряет поддержку избирателей, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса ARD-Deutschlandtrend, опубликованные в четверг, 2 августа. Если бы выборы в бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, 5 августа, то за партию Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнера - баварский Христианско-социальный союз (ХСС) проголосовали бы всего 29 процентов опрошенных избирателей - на один процентный пункт меньше по сравнению с июльским показателем. Это беспрецедентно низкий результат для ХДС/ХСС.

Падение рейтинга переживает и Свободная демократическая партия (СвДП). Сейчас отдать голоса за либералов на выборах готовы лишь 7 процентов респондентов. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), состоящая в "большой коалиции" с блоком ХДС/ХСС, удержала рейтинг в 18 процентов, но этот показатель более чем на 2 процентных пункта ниже ее результата на парламентских выборах 2017 года.

Рейтинг "зеленых" и АдГ растет

Между тем оппозиционные партии "Союз-90"/"зеленые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) улучшили свои позиции. Так, за "зеленых" готовы отдать свои голоса 15 процентов респондентов, что является рекордным результатом за последние несколько лет. Рейтинг правопопулистской АдГ улучшился на 1 процентный пункт: она может рассчитывать на поддержку 17 процентов избирателей.

Глава МИД популярнее канцлера

Самым популярным немецким политиком сегодня, согласно последнему опросу ARD-Deutschlandtrend, является министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) - ему симпатизируют 48 процентов респондентов. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, потеряв 2 процентных пункта (ее показатель составил 46 процентов), разделила 2-е место с министром финансов страны Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

В исследовании, проведенном социологическим институтом Infratest dimap, приняли участие 1008 человек в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,1 процента.