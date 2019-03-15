Одному из задержанных после стрельбы в Новой Зеландии предъявили обвинение в убийстве

Майк Буш не назвал имени человека, которого обвинили в убийстве. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ранее говорила, что один из задержанных приехал из Австралии. Косвенно это может указывать на то, что среди задержанных — 28-летний житель Австралии Брентон Таррант, которого полиция считала причастным к стрельбе. Официально Майк Буш не стал говорить, что Таррант задержан, но отметил, что полицейские больше не ищут подозреваемых, чьи имена им известны.
Полиция устанавливает, связаны ли с нападениями еще двое человек, задержанные с огнестрельным оружием. Четвертый человек, задержанный полицией, по словам Буша, может быть не причастен к случившемуся.
В результате стрельбы в двух мечетях в Крайстчерче, по последним данным, погибли 49 человек, еще 48 получили ранения.
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