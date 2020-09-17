Одна большая ложь: “Польша готова к аннексии Гродно и Бреста. Ждет приказа из США”

1) Польша намеревается аннексировать Беларусь.
"Весь материал – даже не манипуляция, а одна большая ложь. Прежде всего, он основан на предположении (многократно повторяемом как очевидное), что Польша намеревается оккупировать территории других стран, в том числе Беларусь, и «никогда этого не скрывала». Так вот Польша Беларусь оккупировать не намеревается, и ни один серьезный польский политик ни в правительстве, ни в оппозиции, никогда не делал подобных заявлений. Ни на упомянутой в материале встрече, ни где-либо еще. Точно так же - никто из польских экспертов, комментаторов и т. д. (кроме, конечно, людей из совершенно маргинальных политических кругов и явных сумасшедших - возможно, инспирированных в этом направлении российскими службами)", - отмечает Витольд Сокала.
2) Авторы материала активно цитируют утверждения польского политолога Пискорского (в свое время члена парламента Польши), чтобы подтвердить коварные намерения Польши.
"Матеуш Пискорский действительно политолог по образованию, и он действительно был депутатом от группы «Самооброна» на один (сокращенный, 2005-07) срок. Однако, прежде всего, он известен как очевидный агент влияния, работающий на российские спецслужбы (в мае 2016 года он был задержан Агентством внутренней безопасности по этой причине и временно арестован; затем он был освобожден под залог, но производство по делу еще не завершено). Его авторитет как независимого эксперта равен нулю, а его склонность делать публичные заявления в поддержку российской версии широко известна", - отмечает Витольд Сокала.
3) Междуморье как программа восстановления империализма Польши.
"Описание инициативы «Междуморье» в материале в основном ложное (это не программа польского империализма и восстановления бывшей Республики Польша, а политическое, экономическое, культурное сотрудничество и т. д. суверенных государств). Идеи включения Беларуси в этот проект действительно появились, но они касаются всей страны, не нарушая ее суверенитета и территориальной целостности. Более того, идея заключается в основном в том, чтобы дать Беларуси возможность получать выгоду из фондов развития, аналогично программе Восточного партнерства ЕС, упомянутой в этом контексте", - комментирует для ru.Delfi.lt Витольд Сокала.
4) В "исторической" части этого видео делаются абсурдные утверждения о том, что Юзеф Пилсудский в межвоенный период планировал создать под властью Польши политическое образование, простирающееся от Балтийского моря до Черного и Адриатического морей.
"Пилсудский в определенный период (на рубеже 1919–1920 гг.) был сторонником федеративной концепции, объединяющей независимые страны: Польшу, Украину, а также, при определенных условиях, Литву и Беларусь. Теоретически это позволило бы выйти к Черному морю, но в то время у Польши не было никаких амбиций по достижению Адриатического моря. От концепции быстро отказались, о чем свидетельствует заключенный в 1921 году договор с СССР в Риге", - подводит итоги Сокала.
5) В качестве видеоматериала, который должен проиллюстрировать агрессивные намерения Польши, используются фото и видео учений польских и американских военных. Материалы зачастую устаревшие, так как на многих из них в качестве министра обороны Польши присутствует Томаш Симоняк, а он занимал пост министра обороны страны в 2011 – 2015 годах.
6) Фрагменты, в которых выступают польские крылатые гусары, взяты из российского костюмированного и пропагандистского фильма "1612 год. Хроники смутного времени", который собрал достаточно критические рецензии.
Источники:
P. Okulewicz, Koncepcja Międzymorza w myśli i praktyce politycznej obozu J. Piłsudskiego w latach 1918–1926, Wyd. Poznańskie, Poznań 2001, s. 245–254
Piotr Cieplucha, Studia Prawno-ekonomiczne, t. XCIII, 2014: Prometeizm i koncepcja Międzymorza w praktyce polityczno-prawnej oraz dyplomacji II RP, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2014
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