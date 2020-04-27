Один из последних выживших в Освенциме узников умер от коронавируса

Один из последних выживших узников нацистского концлагеря Освенцим Анри Кичка скончался в доме престарелых в Брюсселе от последствий заболевания COVID-19 на 95-м году жизни. Об этом сообщил в своем блоге его сын Мишель Кичка. Как передала в воскресенье, 26 апреля, газета The Brussels Times, Анри много работал над тем, чтобы донести правду о Холокосте до подрастающего поколения.

"Микроскопический вирус добился того, в чем не преуспела целая нацистская армия. Мой отец выжил в "марш смерти". Но сегодня завершился его марш жизни", - написал Мишель. Он также сообщил, что смог поговорить с отцом в последний раз по телефону утром 25 апреля.

Анри Кичка родился в Брюсселе в 1926 году в семье евреев польского происхождения. Его родители бежали на Запад от антисемитских преследований в Восточной Европе. В 1942 году, после оккупации Бельгии нацистской Германией мать и отец Анри были депортированы. Его сестер, тетю и мать позднее отправили в газовые камеры в Освенциме.