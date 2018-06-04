"У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником российского президента Владимира Путина", - заявил Лашет.
При этом "необходимо рассматривать различные точки зрения", уверен один из ключевых политиков Христианско-демократического союза (ХДС).
По его словам, даже во времена холодной войны предпринимались более интенсивные усилия по улучшению отношений с СССР в области экономики, культуры и науки, несмотря на геополитические разногласия.
"Сегодня ситуация в мировой политике, по сравнению с теми временами, более благоприятная, однако тон дискуссий стал агрессивнее", - посетовал Лашет.
Санкции необходимы
В то же время представитель партии Ангелы Меркель выступил в поддержку санкций, введенных в отношении Москвы в связи с российской аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины.
Лашет считает, что в настоящее время отсутствует повод их для отмены.
"Когда минский процесс будет конструктивно развиваться, можно это обсудить. Пока этого не происходит", - подчеркнул он.
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