"У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к РФ точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником российского президента Владимира Путина", - заявил Лашет.

При этом "необходимо рассматривать различные точки зрения", уверен один из ключевых политиков Христианско-демократического союза (ХДС).

По его словам, даже во времена холодной войны предпринимались более интенсивные усилия по улучшению отношений с СССР в области экономики, культуры и науки, несмотря на геополитические разногласия.

"Сегодня ситуация в мировой политике, по сравнению с теми временами, более благоприятная, однако тон дискуссий стал агрессивнее", - посетовал Лашет.

Санкции необходимы

В то же время представитель партии Ангелы Меркель выступил в поддержку санкций, введенных в отношении Москвы в связи с российской аннексией Крыма и конфликтом на востоке Украины.

Лашет считает, что в настоящее время отсутствует повод их для отмены.

"Когда минский процесс будет конструктивно развиваться, можно это обсудить. Пока этого не происходит", - подчеркнул он.