Согласно проекту правил, размер пошлины ограничен 10 евро за одного туриста: лимит вступает в силу, если он проводит в Риге более десяти дней подряд. За детей в возрасте до 12 лет пошлина взиматься не будет, сообщает Lsm.lv.
Самоуправление полагает, что новая пошлина позволит развивать туризм и увеличивать поток гостей Риги. При этом в проекте не указано, какой доход от пошлины планирует получить Рижская дума.
Разработка программного обеспечения обойдется в 50 000 евро. Еще около 80 000 евро в год планируется тратить на зарплаты персонала, который будет управлять сбором пошлины.
По данным Центрального статистического управления, средний турист проводит в гостинице две ночи. В рижских гостиницах останавливается каждый четвертый турист из Латвии и 2/3 иностранных гостей. По приблизительным подсчетам, Рига могла бы собирать с туристов примерно 3,5 млн евро в год.
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