Рига может ввести пошлину на туристов — за каждого из них гостинице придется платить по одному евро в сутки. Новые правила 21 августа будет рассматривать комитет по финансам и административным делам Рижской думы.
© Sputnik / Scanpix

Согласно проекту правил, размер пошлины ограничен 10 евро за одного туриста: лимит вступает в силу, если он проводит в Риге более десяти дней подряд. За детей в возрасте до 12 лет пошлина взиматься не будет, сообщает Lsm.lv.

Самоуправление полагает, что новая пошлина позволит развивать туризм и увеличивать поток гостей Риги. При этом в проекте не указано, какой доход от пошлины планирует получить Рижская дума.

Статьи по теме:
В Риге падают цены на горючее, а в Вильнюсе и Таллине — растут  (3)
Экономист объяснил, почему экономика Литвы растет медленнее, чем в других странах Балтии  (25)

Разработка программного обеспечения обойдется в 50 000 евро. Еще около 80 000 евро в год планируется тратить на зарплаты персонала, который будет управлять сбором пошлины.

По данным Центрального статистического управления, средний турист проводит в гостинице две ночи. В рижских гостиницах останавливается каждый четвертый турист из Латвии и 2/3 иностранных гостей. По приблизительным подсчетам, Рига могла бы собирать с туристов примерно 3,5 млн евро в год.

Статьи по теме:

Порты: балтийско-российско-белорусский треугольник (95)

Свежая портовая статистика содержит в себе тренды,...

Литовские цены – глазами туристов: это не Варшава, скорее Париж (104)

В понедельник после обеда, когда на улице было 29...

"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (85)

Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...

Виктор Воронцов. Литва - страна возможностей. "Ландсбергис разрушил не только колхозы, но и промышленность" (62)

Вот наступит 2020 год, денег из фондов ЕС не будут давать,...

В мире

Новый мэр Риги обещает сделать борьбу с коррупцией одним из своих приоритетов

Мэр Риги Олег Буров (ЧСР) после избрания на новую...

Один евро в сутки: Рига может ввести пошлину на туристов (1)

Рига может ввести пошлину на туристов — за каждого из...

Мир останется без бананов? Смертельный для них грибок добрался до Латинской Америки (1)

Штамм, уничтожающий плантации самого...

Меркель отклонила требование Джонсона пересмотреть соглашение о "Брекзите"

Проблема "бэкстопа" касается отношений между Лондоном и...

Правительственный кризис в Италии: премьер-министр Конте объявил об отставке

Глава правительства обвинил в создании политического...

TOP новостей

Прогноз литовских перевозчиков: ждет серьезный кризис (54)

Литовские перевозчики опасаются, что уже в следующем...

Отдых в Латвии: в Литве пришлось бы отдать в два раза больше (23)

Жители Литвы не просто так полюбили латвийские курорты:...

Науседа о встрече лидера Эстонии с Путиным: я уважаю это решение, но не повторю его (59)

Глава Литовского государства Гитанас Науседа говорит,...

Самые влиятельные в Литве 2019: список экономистов и предпринимателей (8)

Пятый год подряд самым влиятельным предпринимателем...

В Паланге у моря душевые "реконструировали" в двухэтажный дом (18)

В Паланге у моря появилась постройка, напоминающая...