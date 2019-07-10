Путин находится в Екатеринбурге на Глобальном саммите по производству и индустриализации. Ранее во вторник Госдума приняла заявление, призывающее правительство применить экономические меры против Грузии. Так депутаты отреагировали на слова телеведущего "Рустави 2" Георгия Габунии, выступившего с матерным обращением к Путину и оскорбившим покойную мать президента.
Габуния отстранен от эфира на два месяца. Президент и премьер Грузии осудили телеведущего. Телекомпания "Рустави 2" извинилась перед аудиторией, но осудила власти за попытку давления на телеканал.
Журналисты в Екатеринбурге спросили Путина, когда он определится с продуктовым эмбарго или другими санкциями, которые могут быть введены против Грузии. Накануне депутаты предлагали ввести запрет на импорт вина и воды из Грузии, а также ограничить денежные переводы.
По словам Путина, участники протестов против действий властей России, которые проходят в Тбилиси, наносят непоправимый вред самой Грузии и ее народу.
"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать именно из уважения к грузинскому народу", - сказал российский президент.
Выступление ведущего "Рустави 2", в котором тот использовал мат и упомянул мать Путина, он прокомментировал так: "Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто. О нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят. Ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, придет - продолжит работу".
"Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого", - продолжил Путин и объяснил нежелание вводить санкции заботой об этих людях.
"Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, чтобы стало осложнять наши отношения", - подытожил он.
Журналисты спросили, как Путин относится к идее завести уголовное дело на обматерившего его журналиста Габунию. "Много чести. Много чести против таких возбуждать уголовные дела, - ответил он. - Пусть вещает дальше".
В свою очередь Госдума после слов Путина не изменила свою позицию, заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Позиция Государственной думы неизменна: необходимо рассмотреть вопрос, связанный с поведением представителей власти Грузии, тех сил, которые развивают русофобию, выступают против нашей страны, в связи с этим мы предложили конкретные меры, которые нам было бы правильно принять", - сказал он.
По мнению Володина, отказавшись от санкций, Путин дал грузинским властям "шанс образумиться".
"Они должны послушать нашего президента Владимира Владимировича Путина. Он и сейчас еще раз им дает шанс. Потому что мы, представители народа России, им такого шанса не даем", - сказал спикер. "А он им шанс дает - образумиться", - приводит его слова ТАСС.
Что могли запретить
В качестве основной санкционной меры ожидался запрет на поставки грузинского вина в Россию.
Национальное агентство вина Грузии сообщало, что в 2018 году экспорт грузинского вина в Россию увеличился на 12,4% и составил 53,7 млн бутылок, что составило 62,3% от общего объема грузинского экспорта.
Грузия занимает второе место среди поставщиков вина в Россию с долей в 17% (на первом месте Испания с долей в 20,3%, оценивал Интерфаксу глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз).
Под угрозой оказалась также минеральная вода "Боржоми" и другие воды, которые, как и вино, попадали под российский запрет в 2006 году.
О чем просили депутаты
Представители всех фракций Госдумы, принимая во вторник обращение к правительству с предложением ввести санкции против Грузии, были единодушны в том, что на инцидент, произошедший в эфире грузинского канала "Рустави 2", необходимо ответить жестко.
"Русский царь уже направил бы войска туда [в Грузию], Брежнев бы уже отправил", - говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Зампред Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") назвал выступление грузинского телеведущего хамством, которое нельзя игнорировать. "Нельзя оставить в стороне и сказать: ну ладно, что вы, давайте будем их поддерживать, нам еще вместе лобио кушать, - заявил он. - Извиняться надо не за слова, не за тон, а за смысл, за риторику в адрес России, президента".
Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов заявил, что брань в эфире следует расценивать не как хамство, а как преступление, за которое нужно привлекать к уголовной ответственности. Он предлагал "хоть тушкой, хоть чучелом" доставить грузинского журналиста в Россию "и привлечь к суду".
Конфликт между Россией и Грузией обострился в конце июня, после того как российский депутат Сергей Гаврилов открыл в Тбилиси заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера парламента страны. Это вызвало массовые протесты.
Российские власти увидели в происходящем "русофобские настроения" и разорвали авиасообщение с Грузией, объяснив это заботой о безопасности россиян. Последние рейсы между Москвой и Тбилиси состоялись 8 июля.
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