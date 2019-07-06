Спасательное судно "Alan Kurdi", на борту которого находятся 65 спасенных в Средиземном море беженцев, направляется к берегам Италии. Об этом сообщила в ночь на субботу, 6 июля, немецкая неправительственная организация Sea-Eye, которой принадлежит судно.

"У нас на борту находятся 65 спасенных людей, и мы держим курс на Лампедузу. Мы не боимся министра внутренних дел и направляемся к ближайшему безопасному порту. Этого требует морское законодательство, даже если некоторые представители правительств отказываются в это верить", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге организации Sea-Eye в Twitter.

Спор между Италией и Германией из-за беженцев

В свете недавнего конфликта вокруг капитана судна "Sea-Watch 3" немки Каролы Ракете ситуация грозит новым обострением отношений между Берлином и Римом.

Глава МВД Италии Маттео Сальвини уже заявил, что "Alan Kurdi" будет закрыт доступ в итальянские порты, даже в случае последующего перераспределения беженцев по странам ЕС. В письме на имя министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer) Сальвини призвал Берлин взять на себя ответственность за мигрантов на этом судне.

По данным Sea-Eye, 39 из находящихся на борту 65 пассажиров являются несовершеннолетними. Самому младшему из них 12 лет. Ожидается, что "Alan Kurdi" достигнет берегов Лампедузы днем в субботу, 6 июля.

Организация по спасению беженцев на море Sea-Eye

Общественная некоммерческая организация Sea-Eye была создана в 2015 году немцем Михаэлем Бушхойером с целью спасения мигрантов, потерпевших крушение в Средиземном море. По данным самой организации, на сегодняшний день три судна, которые выполняли ее миссии - "Sea-Eye", "Seefuchs" и "Alan Kurdi", начавший курсировать между побережьями Африки и Европы с конца 2018 года, уже спасли "много тысяч мигрантов на их опасном пути в Европу".