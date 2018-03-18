Длина очереди превышает 250 метров.
Как сообщалось, в Латвии открыто пять избирательных участков, на которых проживающие в стране граждане России могут проголосовать на выборах президента РФ.
Участки открыты с 8.00 до 20.00 в Риге на ул. Антонияс, 2, ул. Смилшу, 3 и ул. Кр. Валдемара, 36. Также можно проголосовать в Даугавпилсе на ул. Краславас, 46 и в Лиепае, на ул. Лиепу, 27.
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