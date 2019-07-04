Компания Facebook объявила, что в полном объеме восстановлена работа этой социальной сети, а также сервиса Instagram и мессенджера WhatsApp. В течение более чем 8 часов наблюдались проблемы в работе этих онлайн-сервисов.
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Проблемы касались, прежде всего, загрузки контента: статусов, фотографий, видео. Если загрузка проходила нормально, то в дальнейшем изображения не были видны пользователям. Не принимались и не отправлялись сообщения в WhatsApp, в других случаях проходили только текстовые сообщения, а изображения не загружались.

Эти проблемы затронули, в первую очередь, пользователей Великобритании, Центральной Европы, а также Израиля.

Напомним, что компания Facebook владеет сетью Instagram и мессенджером WhatsApp, соцсеть Twitter, которая не входит в этот конгломерат, работает в штатном режиме.

NEWSru.co.il
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