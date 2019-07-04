Проблемы касались, прежде всего, загрузки контента: статусов, фотографий, видео. Если загрузка проходила нормально, то в дальнейшем изображения не были видны пользователям. Не принимались и не отправлялись сообщения в WhatsApp, в других случаях проходили только текстовые сообщения, а изображения не загружались.
Эти проблемы затронули, в первую очередь, пользователей Великобритании, Центральной Европы, а также Израиля.
Напомним, что компания Facebook владеет сетью Instagram и мессенджером WhatsApp, соцсеть Twitter, которая не входит в этот конгломерат, работает в штатном режиме.
В США из-за удара молнии в склад сгорели 9 млн литров виски (1)
В американском штате Кентукки в результате пожара на...
Объявлено о восстановлении работы Facebook, Instagram и WhatsApp (2)
Компания Facebook объявила, что в полном объеме...
В ОАЭ – трехдневный траур после смерти шейха во время секс-вечеринки в Великобритании (4)
В эмирате Шарджа в ОАЭ объявлен трехдневный траур в...
Amnesty International осудила Варшаву за подрыв судебной системы
Международная неправительственная организация AI...
ФОТО, ВИДЕО: в Италии проснулся вулкан на острове, где отдыхают богатые туристы, есть жертвы
Вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии...
TOP новостей
ФОТО: Пранцкетис с должности председателя Сейма Литвы не уйдёт (3)
Спикер Сейма Литвы "крестьянин" Викторас Пранцкетис...
Избранный президент Литвы во время инаугурации призовёт людей быть более активными (12)
Во время инаугурации избранного президента Гитанаса...
Грибаускайте поздравила Трампа с Днём независимости (55)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поздравила...
Место сдачи ненужных вещей в Вильнюсе становится популярнее (19)
На интернет-сайтах жители делятся информацией о том,...
Над Литвой – новый мощный циклон: разбушуются сильные ветра и дожди, похолодает ещё больше (5)
Сегодня влияние на погоду в нашей стране всё ещё будет...