Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что участие в конкурсе могут принять архитекторы со всего мира. По словам премьера, новый шпиль должен соответствовать современным технологиям и духу времени.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что собор будет отреставрирован и станет "еще красивее, чем был прежде". "Мы отстроим Нотр-Дам, чтобы он стал еще более красивым. И я хочу, чтобы это было сделано за пять лет. Мы можем это сделать, мы будем мобилизованы", - сказал Макрон.

93-метровый шпиль был сконструирован в XIX веке, его сооружение заняло 23 года. Каркас шпиля состоял из 500 тонн древесины, покрытых 250 тоннами свинцовых пластин. При высокой температуре свинец расплавился, став источником токсичного дыма.

Французские СМИ пишут, что реставраторы для воссоздания шпиля могут использовать изображения собора из игры 2014 года Assassin's Creed Unity. Действие игры разворачивается в XVIII веке в Париже.

Художница Кэролин Миусс, работавшая над созданием игры, потратила два года на создание максимально точной виртуальной копии собора Парижской Богоматери.

Пожар в Нотр-Даме начался 15 апреля в 18:50 по местному времени, полностью потушить собор удалось лишь к утру вторника. В результате пожара рухнул шпиль и кровля собора, сильно пострадал и интерьер.

Пожарным удалось спасти главные предметы искусства и религиозные артефакты, хранившиеся внутри Нотр-Дама, в том числе терновый венец Иисуса Христа, и тунику, которая, по преданию, была на Людовике IX, когда он привез венец в Париж.

Чудом, как пишет французская пресса, уцелели знаменитые огромные витражные окна. Не пострадали от огня и статуи 12 апостолов, которые были вывезены из собора после ликвидации пожара. Уцелел в огне и главный орган собора. Не получили повреждений и прославленные Виктором Гюго колокола.

Как сообщается, была опасность, что деревянная крыша во время обрушения повредит каменный свод собора. Это могло привести к уничтожению всего здания. Тем не менее своды здания остались целыми. Они частично удержали на себе обломки горящих конструкций, предотвратив падение в неф собора.

Вскоре после пожара многие предприниматели и меценаты изъявили желание профинансировать реставрацию. Среди них были французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая производителем люксовых товаров LVMH.