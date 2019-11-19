"Что касается сообщений в СМИ о попытке самоубийства во время следственных действий, действительно такой эпизод был. Он произошел не во время следственных действий, а в перерыве между следственными действиями. (…) Попытка была вовремя пресечена сотрудниками МВД", — сказал журналистам Почуев.
По словам адвоката, "данный вопрос должна комментировать пресс-служба МВД, сотрудники которой осуществляли конвоирование".
"Защита может лишь подтвердить, что Соколов пытался совершить суицид. Для третьих лиц его действия угрозы не несли и были направлены исключительно против него самого", — добавил Почуев.
11 ноября суд в Петербурге арестовал теперь уже бывшего 63-летнего преподавателя СПбГУ Соколова за убийство своей 24-летней сожительницы — аспирантки Ещенко. Соколов признал вину в этом преступлении. Следствие установило, что девушка была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Позже Соколов расчленил ее тело и утопил его части в реке Мойке.
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